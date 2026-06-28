Перекрёсток улиц Лачплеша и Сатеклес хотят перестроить за 2 миллиона евро; что там будет?

Предусмотренная перестройка включает в себя оптимизацию полос проезжей части и их расширение, обустройство новых полос для поворота и модернизированную систему светофоров.

Согласно общедоступной информации, одно из решений предусматривает формирование двух полос для поворота с ул. Сатеклес на ул. Лачплеша в направлении Островного моста.

Планируется также оборудовать новые пешеходные переходы, островки безопасности и отделить велодорожку.

Предусмотрено также место для выделенной полосы общественного транспорта - автобуса - и улучшенные остановки.

Кроме того, планируется перестройка сетей ливнёвой канализации, дренажа, электроснабжения, освещения, связи, светофоров и защиты теплотрассы.

Примерные расходы на строительство оцениваются в 2 миллиона 224 тысячи 209 евро (без НДС).

Перекрёсток будет соединён с территорией магазина Lidl и прилегающей инфраструктурой на ул. Лачплеша, 76, железнодорожным мостом Rail Baltica и инфраструктурой электроснабжения.

На данный момент завершается стадия проектирования и идёт согласование документации.

Срок начала строительства ещё не определён, он будет зависеть от утверждения инвестиционного плана и предоставления финансирования.