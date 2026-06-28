Праздник ШОКОЛАДА – билетов не надо! Новости партнеров Редакция PRESS 28 июня, 2026 13:48 Новости партнеров

Восьмого июля на улице Миера, 22, возле исторического здания самого сладкого производства в Риге в 14-й раз состоится Шоколадный праздник Laima. Ждут всех желающих!

… Шоколад тает во рту нежно и долго. У него особенный аромат, идеальная текстура и та самая горчинка после сладости. Каждая плитка – источник энергии и позитива.

Как сказал про свои предпочтения известный актер и режиссер Дженсен Эклз: «Любимый вид торта? Шоколадный с шоколадом. С шоколадной начинкой и шоколадной крошкой сверху. И чашка горячего шоколада рядом...»

В далеком 1870-м году Теодор и его брат Леопольд открыли бизнес по производству шоколада и сладостей. Компанию так и назвали — Riegert. Производство было сравнительно небольшим, но уже через 7 лет оно превратилось в полноценную фабрику, одну из самых крупных на территории Балтии. Ригу даже стали называть «городом сладостей».

История бренда Laima неразрывно связана с историей страны. Основанная более ста лет назад, знаменитая фабрика пережила смену эпох и поколений. В 1921 году на улице Миера появилась еще одна кондитерская фабрика, которая через четыре года стала акционерным обществом Laima. Производство расширялось, и к 1930 году здесь уже работало 500 человек.

В 1936 году в очередной раз происходит смена владельцев фабрики — и Riegert переименовывается в Laima. «Откуда такое загадочное название?» - спросите вы. Богиня судьбы и счастья Лайма — одна из самых главных героинь балтийской мифологии. Руководству фабрики это показалось символичным, и нельзя с ними не согласиться (вполне современный маркетинг!): ведь вот оно, истинное счастье — еще один квадратик шоколада.

Важно, что Laima сумела сохранить как узнаваемый вкус, так и особое место в сердцах жителей Латвии. Не случайно именно лакомства от Laima многие называют одним из гастрономических символов страны.

Жорж Сиксна и все-все-все!

Ждут всех – больших и маленьких, студентов и сениоров! Праздничная программа начнется в 18.00 и продлится до 23.00.На протяжении всего вечера гостей будут ждать концерты, творческие мастерские и развлечения для всей семьи. На сцене выступят детская вокальная группа Dzeguzīte, певица Tipa, группа Astro’n’out и любимец всех поколений певец Жорж Сиксна. Праздничное настроение будет создавать диджей DJ Plastic.

Гости смогут принять участие в творческих мастер-классах, освоить искусство оригами, сделать памятные фотографии в специальной фотозоне и просто насладиться теплым летним вечером в уютной атмосфере.

Конечно, особое место на празднике займет гастрономия. Выдадим секрет – во время праздника посетители смогут открыть для себя новые грани шоколада и попробовать его в самых неожиданных сочетаниях. За эту часть мероприятия будут отвечать Uguns Café, Bergi Food, Vīnkalni Ceļojošā Picērija, Molberts saldējums, Vafeles gaisā и другие производители вкусной еды. Освежающие напитки предложит Holy Sip.

(!) Особую программу подготовил Музей шоколада, который в этот день будет работать дольше обычного. Посетителей ждут увлекательные викторины, интерактивные развлечения и, конечно, сладкие призы.

А вы пробовали новые рецепты?

Шоколад давно перестал быть исключительно десертом. Его используют в соусах, маринадах и даже супах. Например, знаменитый мексиканский соус моле сочетает горький шоколад с перцем чили и специями, создавая удивительный баланс сладкого и острого вкусов.

Необычные сочетания легко попробовать и дома. Один из самых простых рецептов — запеченный банан с шоколадом. Достаточно сделать надрез вдоль банана, вложить внутрь кусочки темного шоколада Laima, добавить орехи и запечь в духовке 10 минут. Получается теплый десерт с насыщенным шоколадным ароматом.

Еще один рецепт, который особенно хорош летом, — шоколадный мусс из трех ингредиентов. Понадобятся плитка темного шоколада Laima, 200 мл сливок и свежие ягоды. Растопленный шоколад аккуратно смешивают со взбитыми сливками, охлаждают и подают с малиной или черникой. Просто, изысканно и по-летнему легко.

Приходите на праздник ШОКОЛАДА 8-го июля --у каждого будет возможность почувствовать себя немного счастливее.

Фото: предоставлены Orkla Latvija

Катя МАКС