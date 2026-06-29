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TikTok, Discord и Telegram: спецслужбы рассказали, как и куда вербуют молодежь

© LETA 29 июня, 2026 10:37

Новости Латвии 0 комментариев

Rīgas Motormuzejā norisinās restaurētās 1937.gada "Volvo LV 95" kravas automašīnas prezentācijas pasākums.

В последние годы дети и молодежь все чаще попадают в поле зрения европейских правоохранительных органов и органов безопасности в связи с различными правонарушениями, связанными с радикализацией и насилием, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

Это глобальная тенденция, поэтому на международном уровне все чаще обсуждаются меры по предотвращению радикализации молодежи. Эта тенденция обсуждалась и на последнем заседании консультативного совета экспертов Центра по борьбе с терроризмом, организованном СГБ в конце июня.

За последние годы в поле зрения СГБ оказались несколько случаев радикализации молодежи и были приняты соответствующие меры. В отдельных случаях СГБ также возбуждала уголовные дела в отношении молодых людей за такие преступления, как публичное прославление и оправдание терроризма, распространение прославляющих, оправдывающих или призывающих к терроризму материалов и обучение терроризму. Например, в прошлом году суд приговорил к четырем годам пробационного надзора 18-летнего юношу, примкнувшего к движению правых экстремистов.

Как свидетельствуют тенденции террористической угрозы в Европе, в большинстве случаев связанные с террористическими группировками лица вербуют молодежь через "TikTok", "Discord" и "Telegram", а также через различные игровые платформы, например, "Steam" и "Roblox".

Как указывает СГБ, молодежь является одной из групп, наиболее подверженных риску радикализации, поскольку молодые люди более впечатлительны, ими легче манипулировать и вовлекать в насильственные действия. Большему риску радикализации подвержены те молодые люди, которые сталкиваются с социальной изоляцией или имеют различные нарушения психического здоровья.

СГБ обобщила наиболее типичные признаки, которые могут свидетельствовать о радикализации молодежи и представителей других возрастных групп.

Такими признаками являются изменения в поведении, а именно, внезапная, необъяснимая изоляция от окружающих, в том числе членов семьи и друзей. Также признаком могут быть изменения внешности, свидетельствующие об определенной религиозной или идеологической принадлежности.

Одним из признаков может быть повышенный и регулярный интерес к какой-либо идеологии, оправдывающей насилие, поиск и хранение пропагандистских материалов.

Это также могут быть такие признаки, как отрицание ценностей западных стран, в том числе демократии, гендерного равенства и прав сексуальных меньшинств, ярко выраженные расистские взгляды, враждебное отношение к иммигрантам, интерес к огнестрельному оружию, взрывчатым веществам и деятельности военизированного характера, указывает СГБ.

Тревожными признаками могут быть увлечение жестокими виртуальными играми, открытая поддержка насильственных действий как единственного эффективного метода достижения целей, попытки скрыть действия в цифровой среде, использование зашифрованных онлайн-приложений.

В то же время у каждого из признаков может быть и другое, не связанное с радикализацией объяснение. СГБ призывает родителей молодых людей не оставлять такие признаки без внимания и в случае подозрений о возможной радикализации ребенка обращаться за помощью к социальному работнику или психологу.

Если молодой человек не настроен на сотрудничество и потенциально может быть вовлечен в насильственные действия, служба призывает сообщать об этом по адресу электронной почты info@vdd.gov.lv или по круглосуточному телефону 67208964.
 

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