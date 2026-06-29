Прокурор подозревается в избиении своей жены: скандал в Литве

В воскресенье прокуратура сообщила, что прокурор Нида Грюнскене начала расследование по фактам причинения физической боли или незначительного ущерба здоровью, а также в связи с угрозами убийства или причинения серьезного вреда здоровью, или запугивания человека.

Согласно сообщению, в субботу во время семейного конфликта взрослый человек получил травмы и подвергся угрозам. Пострадавший обратился за медицинской помощью.

Как сообщало агентство BNS, ранее в воскресенье полицейское управление объявило, что прокурор подозревается в избиении своей жены в субботу.

По словам официальных лиц, около 17:47 в Каунасскую больницу из дома доставили женщину 1973 года рождения, а в тот же день около 16:30 ее избил муж, прокурор 1964 года рождения, во время ссоры дома.

Целью досудебного расследования будет установление фактических обстоятельств инцидента и их оценка. Результаты досудебного расследования будут объявлены по его завершении.