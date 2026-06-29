Жена, сын и дочь аргентинского футболиста погибли при землетрясении в Венесуэле

Во время землетрясения 38-летний Лукас Трехо находился в Каракасе на футбольном матче, но, узнав о землетрясении, экстренно прибыл домой. В течение двух дней спортсмен лино разбирал завалы своего дома в надежде найти семью живой. К большому сожалению, супруга футболиста и двое маленьких детей погибли. Коллеги Трехо попросили общественность не беспокоить его в этот сложный период.

«В течение двух дней Лукас Трехо убирал мусор, развалины своими руками в поисках своей жены и двух детей, которые исчезли после землетрясения в Венесуэле. Аргентинский футболист, который был на игре в тот момент, когда произошло землетрясение, сразу же поехал в Ла Гуайру (самый пострадавший от природной стихии район — прим. ред.), чтобы начать поиски.

Он даже получил информацию, что одного из его детей забрали в больницу, но при прибытии не смог его найти. Через несколько часов, печальная новость была подтверждена: его жена и два ребенка погибли», — передает источник.

В данное время многочисленные пользователи Сети со всего мира выражают соболезнования Лукасу Трехо. «Я из Бразилии. Молюсь за вас и вашу семью!»; «Боже, как же это страшно!»; «Пусть Бог утешит ваше сердце и всех, кто страдает из-за раннего ухода близких. Мы, бразильцы, молимся за наших венесуэльских братьев», — пишут комментаторы.

Пост в соцсети горю спортсмена посвятил его коллега Андреа Фабри. «Эта новость разбила мое сердце. За несколько секунд твоя замечательная семья ушла. Такие вещи заставляют меня понимать, что в жизни ничто нельзя предсказать.

У меня огромная боль и печаль. Наша работа отдалила нас от нашей страны, но мы выбрали эту замечательную страну, чтобы жить в ней, потому что Венесуэла имеет что-то волшебное, что-то особенное. Это не должно было закончиться таким образом. Я с тобой. Ты замечательный человек. Пусть Бог будет с твоей семьей», — отметил Фабри.

А несколько месяцев назад Лукас Трехо нежно поздравлял избранницу с днем рождения, благодаря ее за то, что она сделала для него и семьи. «С днем рождения, любовь! Пусть Бог благословит твою жизнь и продолжит исполнить желания твоего сердца…

Это благословение для нас, как семьи, иметь тебя и двигаться вперед к цели, которые мы вместе достигаем! С тобой все становится проще и красивее всегда. Пусть у тебя будет лучший год, и давай продолжим верить в Бога, потому что великие сюрпризы грядут. Я люблю тебя вчера, сегодня и всегда!» — откровенничал футболист.

ФОТО из Фейсбука