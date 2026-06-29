В 2024 году в Латвии было зарегистрировано 359 случаев болезни Лайма, однако ученый Калвис Брангулис допускает, что реальное число заболевших может быть значительно выше. Вакцины против болезни Лайма для людей до сих пор нет, хотя работа над ней ведется.

На данный момент дальше всех в разработке продвинулись компании "Pfizer" и "Valneva", однако Брангулис нашел более простое и потенциально более эффективное решение. За более чем десять лет работы он со своей командой исследователей изучил сотни белков боррелий, чтобы найти тот, который будет хорошо распознаваться иммунной системой.

В ходе длительного отбора на передний план вышел CspZ - характерный для боррелий белок, который показал очень высокий уровень защиты в исследовании на мышах. Теоретически это может позволить создать более простую вакцину, которая охватывала бы более широкий спектр боррелий и требовала бы меньшего количества доз.

В Национальном институте исследований и инноваций, который был создан путем объединения двух научных учреждений - Латвийского института органического синтеза и Латвийского центра биомедицинских исследований и исследований, Брангулис возглавляет группу по изучению патогенов, переносимых клещами.

Вместе с ним в группу входят еще четыре человека, в том числе три студента. В Национальном институте исследований и инноваций это одна из самых маленьких исследовательских групп, однако за десять с лишним лет исследователи изучили уже более 400 белков боррелий.

Именно этот многолетний труд позволил прийти к одному из самых многообещающих кандидатов на вакцину - белку CspZ. На основе этого исследования Брангулис опубликовал научную работу и получил ежегодную награду Латвийской академии наук.

(Delfi.lv)