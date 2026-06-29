По Латвии — на поезде: личный опыт

Крепость — и многое другое

Начнем с Даугавпилса. Сюда стоит приехать только ради того, чтобы увидеть Динабургскую крепость. Строить ее начали в 1810 году, а первый удар она приняла во время войны Российской империи с НАПОЛЕОНОМ. В последние годы в крепости проведены серьезные реставрационные работы: восстановлен бывший арсенал, Николаевские ворота, комендантский дом, в котором останавливались все гости, включая НИКОЛАЯ I и НИКОЛАЯ II.

Кто-то едет сюда ради работ Марка РОТКО, которые можно увидеть в бывшем арсенале – ныне Центре современного искусства. Дело вкуса. Вашему автору в этом же центре интереснее было узнать о жизни двух других его земляков – Оскаре СТРОКЕ и Соломоне МИХОЭЛСЕ – тоже уроженцах второго по величине города Латвии.

В самом городе посоветовал бы зайти в Центр гончарного искусства – на улице 18 Ноября. Увезете интересные сувениры. Тут не только выставочный салон, но и мастерские. А словоохотливые гончары расскажут и о своей работе, и об отличии латгальской керамики от курземской.

Недалеко от Центра гончарного искусства - променад вдоль Даугавы, который появился в последние годы и по которому обязательно стоит прогуляться.

Еще одно примечательное место в Даугавпилсе – озеро Стропы на окраине города. Великолепная зона отдыха, которая за последние годы изменилась до неузнаваемости: спортивные площадки, тренажеры, пешеходные и велодорожки, мостики, бассейны, фонтан с подсветкой. Между прочим, это самый высокий фонтан в Латвии – бьет аж на 30 метров. А добраться до озера очень просто – на трамвае до конечной...

Город староверов

Примерно в часе езды поездом от Даугавпилса еще один старинный город - Екабпилс.

Со станции можно сразу на автобусе поехать в центр, но я бы советовал пройтись пешком. Дольше, но интереснее.

Минутах в 15 ходьбы от станции – средневековый замок, датируемый 1237 годом. Восстановили его не так давно. Зайдите в замок, в котором сейчас музей, погуляйте по парку.

Дальше можно продолжать путь к Даугаве. Возле реки много старинных домов - в отличие от Даугавпилса, Екабпилс не так сильно пострадал в годы войны.

На другой стороне реки, за мостом, - старейшая часть Екабпилса. Когда-то по обеим сторонам реки было два города – Крустпилс и Екабпилс. Один основали рыцари Ливонского ордена, второй - герцог ЕКАБ в 1670 году. А самыми первыми жителями Якобштадта, как тогда назывался Екабпилс, стали русские староверы. Эта часть города – настоящий музей под открытым небом. Много исторических построек – каменных и деревянных, храмы, в их числе старообрядческий.

Доминантой исторического центра теперь стала площадь Вецпилсетас. 100 лет назад здесь шумел рынок, сегодня об этом напоминают нестандартные памятники: колодец, весы, кошелек…

В Видземе, у Гауи

Тому, кто много раз бывал в Сигулде и Цесисе, стоит проехать на поезде дальше - до Валмиеры. Опрятный городок с населением около 22 тысяч.

Вашего автора в первую очередь удивила не старина, а многоэтажки 1970-1980-х – практически все восстановлены. Выглядят дома нарядно, будто новые. Тем, кто занимается реновацией жилья в столице и других городах, не мешало бы перенять опыт валмиерцев...

В исторической части, около Гауи, восстанавливается старинный замок Ливонского ордена. В живописном парке на берегу реки много причудливых беседок, где приятно посидеть и полюбоваться видом реки. Возле реки – сад лечебных растений, «медицинский огородик». Полезный и познавательный, открыт для любого желающего.

Неподалеку жил и работал валмиерский художник Александр Иванович ПЕТРОВ – о нем рассказывает информационный стенд. В Валмиеру художник перебрался в 1907 году. Лишнее подтверждение, что русские и в этих местах Латвии живут уже во многих поколениях. Между прочим, и само рождение города связано с русскими - псковским князем ВЛАДИМИРОМ. Потому что первое название Валмиеры - Владимир или Володимирец. А Валмиерой он стал только в 1917 году...

В Валгу и Тарту

Если хотите продолжить путешествие на поезде дальше, следует доехать до конечной – эстонской Валги. Там можно погулять по Эстонии и без всяких проблем и пограничных проверок вернуться в Латвию – в город Валка. За пару часов сможете побывать в двух странах и сравнить, как они выглядят.

На мой вкус, лет 10 назад эстонская Валга была более продвинутой, аккуратной. Сейчас разницы мало. И не только потому, что Валка подтянулась. Эстония стала беднее. Как бы ни уверяли северные соседи, что они ушли далеко в Европу, но и от них народ бежит. Об этом свидетельствуют закрытые кафе и магазины.

Правда, открыты торговые центры, в которых немало не только эстонского, но и финского.

Из Валги можно поездом продолжить путь в глубь Эстонии: немногим больше часа - и вы в Тарту, втором по величине городе страны...

Елгава с птичьего полёта

Есть что увидеть и в другой части Латвии. Например, в Елгаве.

Попасть в бывшую столицу Курляндского герцогства из Риги проще простого – электрички курсируют постоянно.

В Елгаву стоит съездить не только для того, чтобы увидеть одну из ранних работ Бартоломео Франческо РАСТРЕЛЛИ (Варфоломея Варфоломеевича, как его звали в России) – дворец курляндских герцогов, в котором ныне и музей, и корпуса Латвийского университета бионаук и технологий (бывшая сельхозакадемия).

Несколько лет назад восстановлено еще одно историческое здание – смотровая башня церкви Святой Троицы. Это старейшее каменное здание города, строительство которого началось в 1570 году. Сейчас на первом этаже - Информационно-туристический центр, выше - исторические и этнографические экспозиции. Обязательно поднимитесь на 9-й, последний этаж. Туда идет лифт. Там - смотровая площадка, с которой открывается неповторимый вид на город и окрестности – с птичьего полета...

В Тукумс, к ЕКАТЕРИНЕ

На электричке можно съездить и в Тукумс. Каких-то полчаса от Майори - и вы в одном из провинциальных городков Курземе.

В советское время отдыхающие часто ездили в местный универмаг – за импортным дефицитом. Сегодня в бывшем универмаге торгуют мебелью, а в городе открыто несколько интересных музеев, есть художественная галерея Durvis, в которой можно купить сувениры местных умельцев.

Появилась и симпатичная площадь – Катринас (Екатерины). Кстати, права города Тукумсу пожаловала ЕКАТЕРИНА II – в 1795 году...

Особенности глубинки

Отправляясь в латвийскую провинцию, стоит знать и вот о чем: во многих небольших городах по воскресеньям большинство магазинов, в том числе сувенирные, закрыты. Поэтому, если хотите что-то приобрести на память, лучше выбираться в субботу или в другие дни недели.

Не работают там по воскресеньям и многие информационно-туристические центры. Непонятно, для кого вообще они созданы, если в выходной закрыты? Вот так бездарно самоуправления и государство транжирят деньги. Наши, между прочим...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива

Центр Валмиеры и старейший храм города - церковь Святого Симеона.

Динабургская крепость – одна из главных достопримечательностей Даугавпилса.

Красивейший уголок Елгавы.