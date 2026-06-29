Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 29. Июня Завтра: Paulis, Pauls, Pavils, Peteris
Доступность

По Латвии — на поезде: личный опыт

«Вести» 29 июня, 2026 12:48

Латвийские вести 0 комментариев

В летние дни латвийцы стараются хотя бы на выходные выбраться из дома. Зарядиться бодростью, набраться позитивных эмоций. Одни едут по знакомым местам - Юрмала, Сигулда. Другие выбирают новые маршруты. А их немало. Наш автор рассказывает о тех местах, где побывал сам. Одно из их преимуществ – всюду можно доехать поездом. Сегодня, когда цены на топливо растут на глазах и поездка на автомобиле все дороже, это немаловажно...

Крепость — и многое другое

Начнем с Даугавпилса. Сюда стоит приехать только ради того, чтобы увидеть Динабургскую крепость. Строить ее начали в 1810 году, а первый удар она приняла во время войны Российской империи с НАПОЛЕОНОМ. В последние годы в крепости проведены серьезные реставрационные работы: восстановлен бывший арсенал, Николаевские ворота, комендантский дом, в котором останавливались все гости, включая НИКОЛАЯ I и НИКОЛАЯ II.

Кто-то едет сюда ради работ Марка РОТКО, которые можно увидеть в бывшем арсенале – ныне Центре современного искусства. Дело вкуса. Вашему автору в этом же центре интереснее было узнать о жизни двух других его земляков – Оскаре СТРОКЕ и Соломоне МИХОЭЛСЕ – тоже уроженцах второго по величине города Латвии.

В самом городе посоветовал бы зайти в Центр гончарного искусства – на улице 18 Ноября. Увезете интересные сувениры. Тут не только выставочный салон, но и мастерские. А словоохотливые гончары расскажут и о своей работе, и об отличии латгальской керамики от курземской.

Недалеко от Центра гончарного искусства - променад вдоль Даугавы, который появился в последние годы и по которому обязательно стоит прогуляться.

Еще одно примечательное место в Даугавпилсе – озеро Стропы на окраине города. Великолепная зона отдыха, которая за последние годы изменилась до неузнаваемости: спортивные площадки, тренажеры, пешеходные и велодорожки, мостики, бассейны, фонтан с подсветкой. Между прочим, это самый высокий фонтан в Латвии – бьет аж на 30 метров. А добраться до озера очень просто – на трамвае до конечной...

Город староверов

Примерно в часе езды поездом от Даугавпилса еще один старинный город - Екабпилс.

Со станции можно сразу на автобусе поехать в центр, но я бы советовал пройтись пешком. Дольше, но интереснее.

Минутах в 15 ходьбы от станции – средневековый замок, датируемый 1237 годом. Восстановили его не так давно. Зайдите в замок, в котором сейчас музей, погуляйте по парку.

Дальше можно продолжать путь к Даугаве. Возле реки много старинных домов - в отличие от Даугавпилса, Екабпилс не так сильно пострадал в годы войны.

На другой стороне реки, за мостом, - старейшая часть Екабпилса. Когда-то по обеим сторонам реки было два города – Крустпилс и Екабпилс. Один основали рыцари Ливонского ордена, второй - герцог ЕКАБ в 1670 году. А самыми первыми жителями Якобштадта, как тогда назывался Екабпилс, стали русские староверы. Эта часть города – настоящий музей под открытым небом. Много исторических построек – каменных и деревянных, храмы, в их числе старообрядческий.

Доминантой исторического центра теперь стала площадь Вецпилсетас. 100 лет назад здесь шумел рынок, сегодня об этом напоминают нестандартные памятники: колодец, весы, кошелек…

В Видземе, у Гауи

Тому, кто много раз бывал в Сигулде и Цесисе, стоит проехать на поезде дальше - до Валмиеры. Опрятный городок с населением около 22 тысяч.

Вашего автора в первую очередь удивила не старина, а многоэтажки 1970-1980-х – практически все восстановлены. Выглядят дома нарядно, будто новые. Тем, кто занимается реновацией жилья в столице и других городах, не мешало бы перенять опыт валмиерцев...

В исторической части, около Гауи, восстанавливается старинный замок Ливонского ордена. В живописном парке на берегу реки много причудливых беседок, где приятно посидеть и полюбоваться видом реки. Возле реки – сад лечебных растений, «медицинский огородик». Полезный и познавательный, открыт для любого желающего.

Неподалеку жил и работал валмиерский художник Александр Иванович ПЕТРОВ – о нем рассказывает информационный стенд. В Валмиеру художник перебрался в 1907 году. Лишнее подтверждение, что русские и в этих местах Латвии живут уже во многих поколениях. Между прочим, и само рождение города связано с русскими - псковским князем ВЛАДИМИРОМ. Потому что первое название Валмиеры - Владимир или Володимирец. А Валмиерой он стал только в 1917 году...

В Валгу и Тарту

Если хотите продолжить путешествие на поезде дальше, следует доехать до конечной – эстонской Валги. Там можно погулять по Эстонии и без всяких проблем и пограничных проверок вернуться в Латвию – в город Валка. За пару часов сможете побывать в двух странах и сравнить, как они выглядят.

На мой вкус, лет 10 назад эстонская Валга была более продвинутой, аккуратной. Сейчас разницы мало. И не только потому, что Валка подтянулась. Эстония стала беднее. Как бы ни уверяли северные соседи, что они ушли далеко в Европу, но и от них народ бежит. Об этом свидетельствуют закрытые кафе и магазины.

Правда, открыты торговые центры, в которых немало не только эстонского, но и финского.

Из Валги можно поездом продолжить путь в глубь Эстонии: немногим больше часа - и вы в Тарту, втором по величине городе страны...

Елгава с птичьего полёта

Есть что увидеть и в другой части Латвии. Например, в Елгаве.

Попасть в бывшую столицу Курляндского герцогства из Риги проще простого – электрички курсируют постоянно.

В Елгаву стоит съездить не только для того, чтобы увидеть одну из ранних работ Бартоломео Франческо РАСТРЕЛЛИ (Варфоломея Варфоломеевича, как его звали в России) – дворец курляндских герцогов, в котором ныне и музей, и корпуса Латвийского университета бионаук и технологий (бывшая сельхозакадемия).

Несколько лет назад восстановлено еще одно историческое здание – смотровая башня церкви Святой Троицы. Это старейшее каменное здание города, строительство которого началось в 1570 году. Сейчас на первом этаже - Информационно-туристический центр, выше - исторические и этнографические экспозиции. Обязательно поднимитесь на 9-й, последний этаж. Туда идет лифт. Там - смотровая площадка, с которой открывается неповторимый вид на город и окрестности – с птичьего полета...

В Тукумс, к ЕКАТЕРИНЕ

На электричке можно съездить и в Тукумс. Каких-то полчаса от Майори - и вы в одном из провинциальных городков Курземе.

В советское время отдыхающие часто ездили в местный универмаг – за импортным дефицитом. Сегодня в бывшем универмаге торгуют мебелью, а в городе открыто несколько интересных музеев, есть художественная галерея Durvis, в которой можно купить сувениры местных умельцев.

Появилась и симпатичная площадь – Катринас (Екатерины). Кстати, права города Тукумсу пожаловала ЕКАТЕРИНА II – в 1795 году...

Особенности глубинки

Отправляясь в латвийскую провинцию, стоит знать и вот о чем: во многих небольших городах по воскресеньям большинство магазинов, в том числе сувенирные, закрыты. Поэтому, если хотите что-то приобрести на память, лучше выбираться в субботу или в другие дни недели.

Не работают там по воскресеньям и многие информационно-туристические центры. Непонятно, для кого вообще они созданы, если в выходной закрыты? Вот так бездарно самоуправления и государство транжирят деньги. Наши, между прочим...

Илья ДИМЕНШТЕЙН
Все фото – из архива
Центр Валмиеры и старейший храм города - церковь Святого Симеона.
Динабургская крепость – одна из главных достопримечательностей Даугавпилса.
Красивейший уголок Елгавы.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Латвийцев начинают переводить на 40-часовую неделю — с потерей в зарплате: с кого начнут?
Важно

Латвийцев начинают переводить на 40-часовую неделю — с потерей в зарплате: с кого начнут?

Жена, сын и дочь аргентинского футболиста погибли при землетрясении в Венесуэле
Важно

Жена, сын и дочь аргентинского футболиста погибли при землетрясении в Венесуэле

„Боролась, пока меня не спасли“: жительница Риги заявила о нападении двух мигрантов
Важно

„Боролась, пока меня не спасли“: жительница Риги заявила о нападении двух мигрантов

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Грязно и нет горячей воды: ПВС закрыла нелегальный склад продовольствия в Риге

Важно 12:53

Важно 0 комментариев

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) приостановила деятельность нелегального склада ООО "Topfruit" на улице Сникерес в Риге, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) приостановила деятельность нелегального склада ООО "Topfruit" на улице Сникерес в Риге, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС.

Читать

Кулбергс лично ищет кандидата на должность главы Госканцелярии

Новости Латвии 12:40

Новости Латвии 0 комментариев

Если президент Эдгар Ринкевич провозгласит поправки к закону о государственной гражданской службе, премьер-министр Андрис Кулбергс надеется найти подходящего кандидата на должность директора Государственной канцелярии из числа уже работающих в госуправлении, сообщила агентству ЛЕТА консультант по коммуникации главы правительства Элина Шверна.

Если президент Эдгар Ринкевич провозгласит поправки к закону о государственной гражданской службе, премьер-министр Андрис Кулбергс надеется найти подходящего кандидата на должность директора Государственной канцелярии из числа уже работающих в госуправлении, сообщила агентству ЛЕТА консультант по коммуникации главы правительства Элина Шверна.

Читать

«Мир через силу»: Миериня выступила на парламентском саммите НАТО

Новости Латвии 12:39

Новости Латвии 0 комментариев

Сильное и единое НАТО сейчас важнее, чем когда-либо, заявила спикер Сейма Дайга Миериня, обращаясь к своим коллегам на парламентском саммите НАТО в Стамбуле.

Сильное и единое НАТО сейчас важнее, чем когда-либо, заявила спикер Сейма Дайга Миериня, обращаясь к своим коллегам на парламентском саммите НАТО в Стамбуле.

Читать

Шуваев, Лаце, Расима — «Прогрессивные» назвали лидеров списка на выборы

Важно 12:36

Важно 0 комментариев

Лидерами списка кандидатов политической партии «Прогрессивные» на выборах в 15-й Сейм станут Андрис Шуваев, Агнесе Лаце, Лейла Расима, Андрис Спрудс и Атис Швинка, — об этом в понедельник на мероприятии партии сообщил Шуваев.

Лидерами списка кандидатов политической партии «Прогрессивные» на выборах в 15-й Сейм станут Андрис Шуваев, Агнесе Лаце, Лейла Расима, Андрис Спрудс и Атис Швинка, — об этом в понедельник на мероприятии партии сообщил Шуваев.

Читать

Их уже почти перестали искать: отец и сын провели под завалами четыре дня и выжили

Всюду жизнь 12:23

Всюду жизнь 0 комментариев

Когда после сильных землетрясений в Венесуэле шансы найти выживших начали стремительно уменьшаться, спасатели услышали то, на что уже почти никто не рассчитывал.

Когда после сильных землетрясений в Венесуэле шансы найти выживших начали стремительно уменьшаться, спасатели услышали то, на что уже почти никто не рассчитывал.

Читать

Рискнет? Росликов заявил, что будет баллотироваться в Сейм

Важно 12:21

Важно 0 комментариев

Председатель партии "Стабильности!" Светлана Чулкова выступила с заявлением - уехавший в Белоруссию Алексей Росликов планирует баллотироваться на предстоящий выборах в Сейм.

Председатель партии "Стабильности!" Светлана Чулкова выступила с заявлением - уехавший в Белоруссию Алексей Росликов планирует баллотироваться на предстоящий выборах в Сейм.

Читать