В первом квартале этого года цены на жилье в Латвии выросли, причем, если сравнивать с соответствующим периодом прошлого года, то рост цен весьма впечатляющий.

По данным Центрального статистического управления, за первые три месяца года по сравнению с этим же периодом прошлого года цены увеличились на 10,9%.

Внимание привлекает и тот факт, что рост цен произошел за счет сегмента серийных квартир - на рынке вторичного жилья цены за год выросли на 12,2%, в то время как в новых проектах зафиксирован рост цен на 4%.

В рамках одного квартала общий уровень цен тоже вырос - жилье в целом стало дороже на 1,2%. Однако это произошло за счет вторичного рынка, где цены по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом повысились на 1,9%, тогда как цены на новое жилье снизились на 2,1%.

Квартальная статистика заставляет задаться вопросом: неужели дороговизна новых проектов достигла такого уровня, когда покупатели больше не могут их себе позволить? Но ситуация не столь однозначна.

Как поясняет эксперт по рынку жилья банка "Citadele" Артис Зейля, общую динамику цен нельзя анализировать только по зарегистрированным ценам, так как в сегменте новых проектов важную роль играет специфика статистики.

Девелоперы часто начинают продажи еще в самом начале строительства, а сделки регистрируются в статистике только в тот момент, когда проекты сдаются в эксплуатацию. Поэтому завершение отдельных проектов в конкретный период может вызывать краткосрочные колебания данных, хотя фактические цены на рынке остаются стабильными или даже растут.

В целом в сегменте новых проектов цены за последний год не снизились, а скорее умеренно выросли - в пределах 4-5%.

"Соответственно, если спрос сохранится и экономическая среда продемонстрирует положительные сигналы, в ближайшие два года рост цен на новые жилые проекты может превысить даже 10%", - отмечает эксперт.

В то же время в целом на рынке недвижимости в начале 2026 года обозначились положительные тенденции как со стороны спроса, так и со стороны предложения.

"В начале года было анонсировано более широкое предложение новых проектов в различных сегментах и микрорайонах, что также способствовало росту сделок по ипотечному кредитованию. В первые месяцы года количество подписанных договоров в новых проектах по сравнению с соответствующим периодом 2025 года удвоилось", - отметил представитель банка.

(Tvnet.lv)