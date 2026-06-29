Девочка застряла в скалах на четыре часа — спас её предмет с кухни

На место прибыли экстренные службы и специалисты по спасению из пещер. Но решающей оказалась не сложная техника, а обычное средство для мытья посуды.

Один из спасателей купил бутылку Fairy. Жидкость использовали как смазку, чтобы осторожно освободить ногу девочки из каменной ловушки. И это сработало.

Спасатели потом шутили, что настоящим героем операции стал именно Fairy: без него всё могло затянуться куда дольше.

Шеннон не пострадала. А бутылку, которая помогла её освободить, спасатели подписали и отдали девочке на память.

Теперь в Британии обсуждают, не стоит ли добавить такое средство в стандартный набор спасателей. Иногда самый полезный инструмент лежит не в спецконтейнере, а рядом с кухонной раковиной.