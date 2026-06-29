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В связи с жарой вводятся дополнительные электрички до Юрмалы

© LETA 29 июня, 2026 07:52

Новости Латвии 0 комментариев

В связи с прогнозируемой жаркой погодой компания AS "Pasažieru vilciens" (PV), работающая под брендом "Vivi", сегодня запланирует пять дополнительных рейсов поездов в Дубулты и обратно в Ригу.

Таким образом, поезда будут ходить каждые 15 минут с 10:00 до 20:00.

Компания подчеркивает, что в эти дни пассажирам дизельных поездов без кондиционеров рекомендуется при необходимости обращаться за помощью к проводнику.

Пассажирам по возможности будет предложена питьевая вода, а особое внимание будет уделено обеспечению естественной вентиляции путем регулярного открытия окон.

Компания также поясняет, что в очень жаркие дни нагревается не только воздух, но и железнодорожные пути. Для обеспечения безопасного движения на некоторых участках железнодорожных маршрутов могут быть введены временные ограничения скорости, поэтому возможны незначительные задержки.

В расписании поездов, опубликованном на сайте Vivi и в мобильном приложении, учтены все актуальные изменения.

Агентство LETA уже сообщало, что сегодня во многих частях страны ожидается очень жаркая погода. Температура воздуха поднимется до +31-35 градусов.
 

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