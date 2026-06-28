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«Человеческий фактор»: что обнаружилось в банке консервов вместо фасоли с кукурузой (ФОТО)

Редакция PRESS 28 июня, 2026 18:44

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Есть такая поговорка "Человеку свойственно ошибаться". Ошибка, допущенная, судя по всему, в каком-то фасовочном цехе, стала поводом для поста в соцсети, который получил множество лайков и наверняка у многих читателей вызвал улыбку.

Фотограф Александр Соколов поделился в "Фейсбуке" фотографией вскрытой консервной банки с зелёным горошком, на этикетке которой изображена смесь фасоли с кукурузой в томатном соусе. "У кого-нибудь так было??? Как вообще теперь магазинам верить можно??? Lidl..." - пишет он. 

Понятно, что магазин здесь ни при чём - не могут же на складе проверять каждую банку! Это была бы уже совсем анекдотическая ситуация - как в байке про немецкого физика Рентгена, у которого якобы просили определить, что в консервных банках, у которых отклеились этикетки. 

Вот и в комментариях объясняют, как такое могло произойти:

- Честно говоря, что тут удивительного. На фабрике, когда меняли продукцию, случилось так, что пропустили новые банки с предыдущим продуктом. И просто чуть позже спохватились. Так случается. Я сама работала на пищевой фабрике, ну, так вышло. Половину паллета пришлось переупаковывать. Любой может ошибиться, не специально же кто-то это делал.

- Ты в самом деле думаешь, что работницы Lidl в свободные моменты отвинчивают банки и меняют содержимое - из серии "Дело было вечером, делать было нечего"?

Многие делятся личным опытом:

- Как-то раз открыла банку с консервированной фасолью - внутри было три фасолины, остальное - вода!

- Да, а у меня вместо печени трески были шпроты.

- Ага... хотел приготовить холодный суп.... а во всех пакетах кефира была сметана.

 - Я как-то раз в детстве купила пирожок с творогом, а в нём была капуста - с тех пор больше капусту есть не могу.

- Было как-то - вместо паштета купила тушёнку. Потом пошла в магазин и купила ещё.

- Я ходил за сыром, а пока дошёл домой, вся покупка превратилась в три "сиськи" пива.

- В Lidl у нас вместо фасоли оказался нут...

- Ещё в детстве, в эпоху латов, мама послала в магазин купить мороженого. Каждому - какое захочется. Маме - с изюмом, мне - пломбир. Остальным - не помню. В моём мороженом было две-три изюминки, а в мамином - ни одной. Я изюм не ем вообще, поэтому было разочарование.

- Когда-то на базе Promo купила две коробки с четвертушками курицы. Приезжаю домой и обнаруживаю, что в коробках - куриное филе. Не чувствовала себя проигравшей...

- Было как-то раз. Lidl ни при чём, магазин не виноват, если в фасовочном цеху ошиблись. Я однажды покупала скумбрию в собственном соку, а оказалась в томатном соусе.

- Моя мама в молодости, во времена СССР, ела в лесу консервы "Завтрак туриста", взятые с собой, и наткнулась в банке на клок марли, как будто порезанный палец кто-то замотал. Такое тоже случается. Я в детстве в булочке пуговицу нашла.

 

 

 

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