Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 28. Июня Завтра: Kitija, Viestards, Viesturs
Доступность

Ветеринары определили топ-5 самых опасных продуктов для кошек и котов

Редакция PRESS 28 июня, 2026 15:38

Животные 0 комментариев

Специалисты рекомендуют исключить из рациона питания домашних животных 5 групп продуктов. Ветеринары аргументируют точку зрения своей многолетней практикой и типичными патологиями пушистых питомцев.

Рыбные и птичьи кости

Твердые продукты травмируют пищеварительные органы котов и кошек. Особенно опасны кости для котят. Инородные тела способны спровоцировать кишечную непроходимость. Если в рацион домашних животных включаете рыбу или мясо, убедитесь: кости в угощении отсутствуют.

Сырая рыба

Продукт, не прошедший термическую обработку, одинаково опасен для людей и представителей семейства кошачьих. Последствие употребления сырой рыбы — появление в организме паразитических червей. Последние поражают внутренние органы, провоцируют нарушение обмена веществ, возникновение хронических патологий ЖКТ.

Свежие и термически обработанные жиры

После разделки туши или куска мяса остаются жирные обрезки. Хозяева котов и кошек ошибочно считают: данная пища не повредит четвероногим любимцам. Даже отварные кусочки жира способны вызвать расстройство ЖКТ, нарушение работы пищеварительных органов.

Условно безопасная колбаса

Продукт, чья безвредность все больше похожа на сказку. Посмотрите состав колбасы! Он гарантирует людям, домашним животным целый букет патологий. У кошек последствия употребления колбасы в первую очередь отражаются на состоянии почек.

Шоколад и другие сладости

Природой они не предусмотрены в рационе питания представителей семейства кошачьих. Если угощаете питомцев шоколадом, другими сладкими продуктами, это предпосылка для нарушения обмена веществ, выделительных функций, причина будущих заболеваний пищеварительной системы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Как грабили уже ограбленных: ликвидирован ещё один колл-центр мошенников в Украине
Важно

Как грабили уже ограбленных: ликвидирован ещё один колл-центр мошенников в Украине

Минобороны планирует вложить около 200 тысяч евро в проект вертолёта нового поколения
Важно

Минобороны планирует вложить около 200 тысяч евро в проект вертолёта нового поколения

«Мастера возврата денег»: экс-министр критикует airBaltic, а публика — её
Важно

«Мастера возврата денег»: экс-министр критикует airBaltic, а публика — её (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Жара отступит, но постепенно: где-то дожди пройдут уже в ночь на понедельник

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

Хотя понедельник будет очень жарким днём, больше таких экстремальных температур на следующей неделе не ожидается, а ближе к выходным жара вообще спадёт, обещают в своих прогнозах латвийские метеорологи.

Хотя понедельник будет очень жарким днём, больше таких экстремальных температур на следующей неделе не ожидается, а ближе к выходным жара вообще спадёт, обещают в своих прогнозах латвийские метеорологи.

Читать
Загрузка

Как грабили уже ограбленных: ликвидирован ещё один колл-центр мошенников в Украине

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Этот центр, откуда звонили в том числе и жителям Латвии, работал в Харькове. Звонившим удалось выманить у латвийцев сотни тысяч евро. О том, какие приёмы использовали мошенники и как был ликвидирован центр, рассказала программа Латвийского телевидения Slazds.

Этот центр, откуда звонили в том числе и жителям Латвии, работал в Харькове. Звонившим удалось выманить у латвийцев сотни тысяч евро. О том, какие приёмы использовали мошенники и как был ликвидирован центр, рассказала программа Латвийского телевидения Slazds.

Читать

Хакер, совершивший кибератаку на Latvijas valsts meži, требует 600 тысяч евро — за что? (ВИДЕО)

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

Такую сумму взломщик рассчитывает получить за расшифровку данных АО Latvijas valsts meži (LVM), согласно информации, которую предал гласности эксперт по кибербезопасности Элвис Страздиньш в своём видео на "Ютубе".

Такую сумму взломщик рассчитывает получить за расшифровку данных АО Latvijas valsts meži (LVM), согласно информации, которую предал гласности эксперт по кибербезопасности Элвис Страздиньш в своём видео на "Ютубе".

Читать

Почему некоторые животные ведут ночной образ жизни

Животные 15:31

Животные 0 комментариев

Ночной образ жизни широко распространен среди птиц, насекомых и млекопитающих, и эволюционные причины этого явления разнообразны. Главная гипотеза связывает ночную активность с необходимостью избегать динозавров и других крупных хищников на заре появления современных групп. Кроме того, темнота помогает как жертвам, так и охотникам оставаться незамеченными, а многие хищники подстраивают свою активность под режим добычи, чтобы повысить успешность охоты.

Ночной образ жизни широко распространен среди птиц, насекомых и млекопитающих, и эволюционные причины этого явления разнообразны. Главная гипотеза связывает ночную активность с необходимостью избегать динозавров и других крупных хищников на заре появления современных групп. Кроме того, темнота помогает как жертвам, так и охотникам оставаться незамеченными, а многие хищники подстраивают свою активность под режим добычи, чтобы повысить успешность охоты.

Читать

Кабаны повадились воровать еду туристов на пляжах Португалии

Животные 15:25

Животные 0 комментариев

В горах Серра-да-Аррабида в Португалии дикие кабаны уже давно стали обычным явлением, но в последнее время их все чаще замечают в местах массового скопления людей. Пляжи, похоже, входят в число их излюбленных маршрутов: там животные разыскивают корм в вещах туристов.

В горах Серра-да-Аррабида в Португалии дикие кабаны уже давно стали обычным явлением, но в последнее время их все чаще замечают в местах массового скопления людей. Пляжи, похоже, входят в число их излюбленных маршрутов: там животные разыскивают корм в вещах туристов.

Читать

Как правильно посчитать возраст кошки в человеческих годах: формула

Животные 15:21

Животные 0 комментариев

Многие владельцы кошек задумываются: сколько лет на самом деле их питомцу, если перевести это на «человеческий» возраст? В отличие от упрощённой формулы для собак (1 к 7), кошачий возраст устроен гораздо сложнее.

Многие владельцы кошек задумываются: сколько лет на самом деле их питомцу, если перевести это на «человеческий» возраст? В отличие от упрощённой формулы для собак (1 к 7), кошачий возраст устроен гораздо сложнее.

Читать