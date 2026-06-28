Ветеринары определили топ-5 самых опасных продуктов для кошек и котов

Рыбные и птичьи кости

Твердые продукты травмируют пищеварительные органы котов и кошек. Особенно опасны кости для котят. Инородные тела способны спровоцировать кишечную непроходимость. Если в рацион домашних животных включаете рыбу или мясо, убедитесь: кости в угощении отсутствуют.

Сырая рыба

Продукт, не прошедший термическую обработку, одинаково опасен для людей и представителей семейства кошачьих. Последствие употребления сырой рыбы — появление в организме паразитических червей. Последние поражают внутренние органы, провоцируют нарушение обмена веществ, возникновение хронических патологий ЖКТ.

Свежие и термически обработанные жиры

После разделки туши или куска мяса остаются жирные обрезки. Хозяева котов и кошек ошибочно считают: данная пища не повредит четвероногим любимцам. Даже отварные кусочки жира способны вызвать расстройство ЖКТ, нарушение работы пищеварительных органов.

Условно безопасная колбаса

Продукт, чья безвредность все больше похожа на сказку. Посмотрите состав колбасы! Он гарантирует людям, домашним животным целый букет патологий. У кошек последствия употребления колбасы в первую очередь отражаются на состоянии почек.

Шоколад и другие сладости

Природой они не предусмотрены в рационе питания представителей семейства кошачьих. Если угощаете питомцев шоколадом, другими сладкими продуктами, это предпосылка для нарушения обмена веществ, выделительных функций, причина будущих заболеваний пищеварительной системы.