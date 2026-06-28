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Как правильно посчитать возраст кошки в человеческих годах: формула

Редакция PRESS 28 июня, 2026 15:21

Животные 0 комментариев

Многие владельцы кошек задумываются: сколько лет на самом деле их питомцу, если перевести это на «человеческий» возраст? В отличие от упрощённой формулы для собак (1 к 7), кошачий возраст устроен гораздо сложнее.

© Shutterstock/FOTODOM        
В первый год жизни кошка развивается стремительно: к году она соответствует примерно 20 человеческим годам. К двум — уже 24. Далее старение замедляется, и каждый последующий кошачий год приравнивается примерно к четырём человеческим.

Чтобы приблизительно перевести возраст своей кошки в человеческий эквивалент, можно использовать формулу:

((возраст кошки − 2) × 4) + 24 
Например, кошка в возрасте 13 лет по этой формуле соответствует примерно 68 годам человека.

Жизнь кошки условно делится на несколько этапов:

котёнок (0–6 месяцев),
молодая кошка (7 месяцев – 2 года),
зрелая (3–6 лет),
пожилая (7–10 лет),
старая (11–14 лет),
долгожитель (15+ лет).
Каждый из этих периодов требует разного подхода к питанию, активности и медицинскому уходу. Например, в зрелом возрасте важно следить за весом, а у пожилых кошек — за состоянием почек и зубов.

Также продолжительность жизни зависит от множества факторов: образа жизни (домашняя или уличная кошка), породы, питания и доступа к ветеринарной помощи. Домашние кошки при хорошем уходе часто доживают до 15–20 лет и дольше, в то время как уличные животные живут значительно меньше.

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