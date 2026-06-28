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Даже разумный сигнал может не дойти: учёные объяснили, почему SETI может не слышать инопланетян

Редакция PRESS 28 июня, 2026 15:20

Наука 0 комментариев

Новое исследование специалистов института SETI показывает, что проблема поиска внеземных цивилизаций может заключаться не только в отсутствии сигналов, но и в особенностях их распространения. Космическая среда вокруг звёзд способна настолько исказить радиосигналы, что существующие методы поиска попросту не смогут их распознать.

Учёные из института SETI пришли к выводу, что условия в окрестностях звёзд могут существенно затруднять обнаружение радиосигналов, потенциально исходящих от внеземных цивилизаций. Согласно исследованию, влияние так называемой «космической погоды» способно изменить структуру сигнала ещё до того, как он покинет пределы своей звёздной системы.

Авторы работы объясняют, что плазменные потоки и турбулентность в окрестностях звезды расширяют первоначально узкополосный радиосигнал, распределяя его энергию по более широкому диапазону частот. В результате сигнал теряет характерный узкий пик, на который ориентируются современные алгоритмы поиска техносигнатур, а вероятность его обнаружения заметно снижается.

На протяжении десятилетий программы SETI были сосредоточены на поиске именно узкополосных сигналов, поскольку такие излучения практически не возникают в результате естественных астрофизических процессов. Однако новое исследование показывает, что даже идеально сформированный искусственный сигнал может быть серьёзно искажён воздействием плазмы ещё внутри собственной планетной системы.

Особую роль в этом процессе играют колебания плотности плазмы в звёздных ветрах и мощные выбросы корональной массы. Эти явления вызывают своеобразное «размытие» сигнала в частотной области, уменьшая его пиковую интенсивность и затрудняя обнаружение стандартными методами спектрального анализа.

Наиболее выраженным эффект оказывается у красных карликов спектрального класса М. Такие звёзды составляют около 75% населения Млечного Пути, поэтому влияние плазменного рассеяния может существенно сказываться на эффективности существующих стратегий поиска внеземных цивилизаций.

Для оценки масштаба эффекта исследователи использовали данные радиопередач космических аппаратов, работавших в пределах Солнечной системы. На основе этих измерений была создана модель, описывающая влияние турбулентной плазмы на узкополосные сигналы, после чего её применили к различным типам звёздных систем за пределами Солнечной системы.

По словам ведущего автора исследования, астронома Вишала Гаджара, этот механизм может частично объяснять феномен так называемой «радиотишины» — отсутствие убедительных техносигнатур при многолетних наблюдениях. Соавтор работы Грейс С. Браун отмечает, что учёт подобных искажений позволит скорректировать стратегии поиска и повысить вероятность обнаружения потенциальных сигналов.

Исследование также связано с программой STRIDE (Support for Technology, Research, Innovation, Development and Education), реализуемой институтом SETI при поддержке наследия Франклина Антонио. В рамках проекта разрабатываются новые методы анализа радиосигналов и алгоритмы обработки данных, учитывающие ранее недооценённое влияние космической среды.

Авторы подчёркивают, что эффект плазменного рассеяния необходимо учитывать при проектировании будущих приёмных систем и разработке алгоритмов поиска техносигнатур. Это может изменить критерии обнаружения сигналов и повлиять на выбор наиболее перспективных звёзд для наблюдений.

В более широком смысле результаты исследования показывают, что отсутствие обнаруженных сигналов не обязательно означает отсутствие внеземных цивилизаций. Не исключено, что их радиопередачи существуют, однако оказываются искажены физическими процессами ещё до выхода из своей звёздной системы. Таким образом, работа не только предлагает одно из возможных объяснений «космической тишины», но и указывает путь к повышению эффективности будущих поисков.

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