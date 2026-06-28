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Кабаны повадились воровать еду туристов на пляжах Португалии

Euronews 28 июня, 2026 15:25

Животные 0 комментариев

В горах Серра-да-Аррабида в Португалии дикие кабаны уже давно стали обычным явлением, но в последнее время их все чаще замечают в местах массового скопления людей. Пляжи, похоже, входят в число их излюбленных маршрутов: там животные разыскивают корм в вещах туристов.

Подобные эпизоды, разумеется, чаще происходят летом, когда отдыхающие оставляют пищевые отходы в мусорных баках. Если вы планируете провести отпуск на пляжах Аррабиды, старайтесь не оставлять еду на виду, тщательно завязывайте мусорные пакеты и соблюдайте безопасную дистанцию, если вам встретятся кабаны.

На этой неделе в социальных сетях распространились, в том числе, видеозаписи, сделанные в июне 2026 года, на которых дикие кабаны отбирают еду у отдыхающих на пляже Портиньо-да-Аррабида. На кадрах видно, как животные подходят к брошенным полотенцам, когда рядом никого нет, и поедают оставленную людьми пищу.

Больше всего случаев появления диких кабанов фиксируется на пляжах Портиньо-да-Аррабида, Крейру и Галапиньюш в округе Сетубал. Пляж Галапиньюш особенно подвержен таким встречам, поскольку расположен в самом сердце гор Серра-да-Аррабида.

 Признанный самым красивым пляжем Европы в 2017 году, пляж Галапиньюш привлекает множество иностранных туристов. Для них появление диких кабанов на пляже обычно становится сюрпризом, тогда как местные жители воспринимают это как обычное явление, хотя порой оно и вызывает беспокойство.

По данным Института охраны природы и лесов (ICNF), в этом году в горах Серра-да-Аррабида значительно выросло число отстрелянных диких кабанов: разрешено проведение 85 мероприятий по отлову. Они включают контролируемую охоту и ночные засады с ловушками, которые обычно устанавливают на сельскохозяйственных фермах, в районах, прилегающих к пляжам, или там, где животные находят корм.

«Популяция диких кабанов в природном парке Аррабида остается многочисленной и стабильной, при этом отмечен небольшой рост числа отстрелянных особей. Ежегодно на территории парка отстреливают от 600 до 700 животных», – сообщили в ICNF.

Тем не менее специалисты по охране природы подчеркивают, что отстрел диких кабанов должен сопровождаться постоянным мониторингом, чтобы сохранять экологическое равновесие и реагировать на рост их популяции.

Управление популяцией диких кабанов по-прежнему остается одной из ключевых экологических проблем в регионе Сетубал. Нередко кабанов можно встретить и в городских районах: они спускаются с Серра-да-Аррабида в поисках пищи.

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