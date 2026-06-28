Жара отступит, но постепенно: где-то дожди пройдут уже в ночь на понедельник

В ночь на понедельник небо будет частично облачным, местами на западе пройдёт небольшой кратковременный дождь, днём - преимущественно ясная и сухая погода. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха ночью упадёт до +17-21 градуса, местами в центральных районах ожидается тропическая ночь, днём воздух прогреется до +27-32 градусов, во многих местах на побережье будет прохладнее - максимум +22-26 градусов. Индекс ультрафиолетового излучения по-прежнему высокий.

Во вторник Латвию, начинаая с запада, пересечёт зона облаков, пройдут кратковременные дожди, местами - грозы и сильные ливни. Ветер - по-прежнему слабый, ночью в отдельных районах образуется туман. Ночью ожидается от +16 до +21 градуса, днём - от +23 до +28 градусов, во многих местах на побережье - на пару градусов прохладнее.

Приблизительно такая же погода ожидается и в среду, только после полудня облачность усилится, местами в западных и центральных районах ожидается дождь. Ветер остаётся слабым, ночью местами на западе образуется туман. Температура воздуха ночью - от +13 до +16 градусов, днём - от +24 до +29 градусов, на побережье и местами в Курземе - от +18 до +23 градусов.

Во второй половине недели влияние циклонов усилится, осадки будут идти чаще, местами вероятны грозы. В конце следующей недели на большей части территории Латвии температура днём уже не будет превышать +20 градусов.