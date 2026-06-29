Жара не прощается: погода в понедельник

День будет солнечным, временами возможна небольшая облачность. Столбики термометров местами поднимутся до +27…+32 градусов, в то время как на побережье будет прохладнее - до +23…+26 градусов. Сохранится высокий индекс ультрафиолетового излучения.

В Риге также ожидается сухой и солнечный день. Температура воздуха в столице составит +28…+30 градусов.

