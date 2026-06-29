Жара не прощается: погода в понедельник

В летние дни латвийцы стараются хотя бы на выходные выбраться из дома. Зарядиться бодростью, набраться позитивных эмоций. Одни едут по знакомым местам - Юрмала, Сигулда. Другие выбирают новые маршруты. А их немало. Наш автор рассказывает о тех местах, где побывал сам. Одно из их преимуществ – всюду можно доехать поездом. Сегодня, когда цены на топливо растут на глазах и поездка на автомобиле все дороже, это немаловажно...
В летние дни латвийцы стараются хотя бы на выходные выбраться из дома. Зарядиться бодростью, набраться позитивных эмоций. Одни едут по знакомым местам - Юрмала, Сигулда. Другие выбирают новые маршруты. А их немало. Наш автор рассказывает о тех местах, где побывал сам. Одно из их преимуществ – всюду можно доехать поездом. Сегодня, когда цены на топливо растут на глазах и поездка на автомобиле все дороже, это немаловажно...