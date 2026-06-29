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С 1 июля рецептурные лекарства в Латвии подешевеют: для кого?

Редакция PRESS 29 июня, 2026 11:35

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С 1 июля в Латвии вступают в силу изменения, которые позволят части жителей сократить расходы на приобретение рецептурных лекарств. Одним из главных нововведений станет отмена аптечного сервисного сбора в размере 0,75 евро при покупке рецептурных препаратов стоимостью до 10 евро. Благодаря этому покупателям больше не придется оплачивать дополнительную сумму при получении недорогих лекарств по рецепту.

Кроме того, предусмотрены дополнительные льготы для отдельных категорий населения. В частности, беременные женщины и молодые матери в определенных случаях смогут воспользоваться скидками, что должно сделать получение необходимых медикаментов более доступным.

Следующий этап изменений начнет действовать с 1 сентября. С этой даты аптечный сбор полностью отменят для людей с инвалидностью I группы. Льгота будет распространяться на все рецептурные лекарства независимо от их стоимости, что позволит этой категории пациентов получать необходимые препараты без дополнительной платы.

В то же время изменения коснутся и украинских беженцев, проживающих в Латвии. Для них аптечный сервисный сбор станет обязательным, поскольку условия оплаты будут приведены в соответствие с правилами, действующими для остальных жителей страны.

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