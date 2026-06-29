С 1 июля рецептурные лекарства в Латвии подешевеют: для кого?

Кроме того, предусмотрены дополнительные льготы для отдельных категорий населения. В частности, беременные женщины и молодые матери в определенных случаях смогут воспользоваться скидками, что должно сделать получение необходимых медикаментов более доступным.

Следующий этап изменений начнет действовать с 1 сентября. С этой даты аптечный сбор полностью отменят для людей с инвалидностью I группы. Льгота будет распространяться на все рецептурные лекарства независимо от их стоимости, что позволит этой категории пациентов получать необходимые препараты без дополнительной платы.

В то же время изменения коснутся и украинских беженцев, проживающих в Латвии. Для них аптечный сервисный сбор станет обязательным, поскольку условия оплаты будут приведены в соответствие с правилами, действующими для остальных жителей страны.