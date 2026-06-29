Укрепить идентичность! Спор о логотипе LSM дошёл до Сейма — поступили предложения

СЗК предлагает прописать в законе, что историческая идентичность общественного СМИ — это его название, символика, репутация, журналистские традиции, редакционное наследие и узнаваемость, которые сложились за многие годы. По мнению партии, всё это нужно сохранять в интересах государства, чтобы поддерживать демократическое информационное пространство, культуру и преемственность государственных институтов.

Партия считает, что «Латвийское общественное медиа» должно сохранить историческую идентичность «Латвийского радио» и «Латвийского телевидения». Эти названия должны использоваться в публичной коммуникации, при распространении программ, в работе редакций, на цифровых платформах и в других способах общения с обществом.

Даже если общественные СМИ будут реорганизованы, объединены или изменится система их управления, это не должно повлиять на сохранение брендов «Латвийское радио» и «Латвийское телевидение». По мнению СЗК, эти названия нельзя убирать или заменять в публичной коммуникации.

Ранее Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам рассмотрела возражения сотрудников Латвийских общественных СМИ (LSM). После заседания 19 июня комиссия призвала все стороны договориться о будущем брендов. Если компромисс не будет найден, вопрос о защите этих названий могут закрепить в законе.

Председатель комиссии Инеса Либиня-Эгнере (JV) заявила, что важно найти решение, которое позволит развивать общественные СМИ, но при этом сохранить бренды и ценности, к которым привыкло общество.

Комиссия также рассмотрела письмо, которое подписали более 200 сотрудников «Латвийского телевидения» (LTV) и «Латвийского радио» (LR). Они выступили против постепенного отказа от исторических названий в пользу единого бренда LSM, а также против планов объединить новостные службы двух СМИ.

Председатель Совета по общественным электронным СМИ (SEPLP) Санита Уплея-Йегермане сообщила, что решения по брендам пока не являются окончательными. Они ещё будут обсуждаться, а все возможные изменения будут приниматься открыто, с участием заинтересованных сторон.