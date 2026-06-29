Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 29. Июня Завтра: Paulis, Pauls, Pavils, Peteris
Доступность

Букингемский дворец отреставрируют за огромные деньги — но короли там жить не хотят

Редакция PRESS 29 июня, 2026 11:18

Всюду жизнь 0 комментариев

Букингемский дворец почти готов снова сиять как символ британской монархии. Масштабная реставрация, которая длилась около десяти лет, должна завершиться в следующем году.

Но есть неожиданный поворот: жить там, похоже, никто особенно не собирается.

Король Карл и королева Камилла, по данным британских и немецких СМИ, не планируют переезжать во дворец после окончания работ. Для официальных приемов, аудиенций, государственных визитов и церемоний здание останется главным центром монархии. Но как дом — нет.

Источник во дворце утверждает, что Карлу никогда особенно не нравилась эта резиденция. Он чувствует себя лучше за городом, а в Лондоне предпочитает Кларенс-хаус.

И это не только история нынешнего короля. Принц Уильям, который однажды унаследует престол, тоже не спешит представлять себя постоянным жильцом Букингемского дворца. Он уже дал понять, что хочет остаться с женой и детьми в Форест-Лодж в Виндзоре.

Получается почти сказочная картина наоборот: дворец есть, корона есть, церемонии есть. А жить королям удобнее в другом месте.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

„Боролась, пока меня не спасли“: жительница Риги заявила о нападении двух мигрантов
Важно

„Боролась, пока меня не спасли“: жительница Риги заявила о нападении двух мигрантов

Латвийцев начинают переводить на 40-часовую неделю — с потерей в зарплате: с кого начнут?
Важно

Латвийцев начинают переводить на 40-часовую неделю — с потерей в зарплате: с кого начнут?

«Я сегодня поймала вора, крадущего накопления с карт «Rimi»: рижанка поделилась опытом
Важно

«Я сегодня поймала вора, крадущего накопления с карт «Rimi»: рижанка поделилась опытом

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Грязно и нет горячей воды: ПВС закрыла нелегальный склад продовольствия в Риге

Важно 12:53

Важно 0 комментариев

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) приостановила деятельность нелегального склада ООО "Topfruit" на улице Сникерес в Риге, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) приостановила деятельность нелегального склада ООО "Topfruit" на улице Сникерес в Риге, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС.

Читать
Загрузка

По Латвии — на поезде: личный опыт

Латвийские вести 12:48

Латвийские вести 0 комментариев

В летние дни латвийцы стараются хотя бы на выходные выбраться из дома. Зарядиться бодростью, набраться позитивных эмоций. Одни едут по знакомым местам - Юрмала, Сигулда. Другие выбирают новые маршруты. А их немало. Наш автор рассказывает о тех местах, где побывал сам. Одно из их преимуществ – всюду можно доехать поездом. Сегодня, когда цены на топливо растут на глазах и поездка на автомобиле все дороже, это немаловажно...

В летние дни латвийцы стараются хотя бы на выходные выбраться из дома. Зарядиться бодростью, набраться позитивных эмоций. Одни едут по знакомым местам - Юрмала, Сигулда. Другие выбирают новые маршруты. А их немало. Наш автор рассказывает о тех местах, где побывал сам. Одно из их преимуществ – всюду можно доехать поездом. Сегодня, когда цены на топливо растут на глазах и поездка на автомобиле все дороже, это немаловажно...

Читать

Кулбергс лично ищет кандидата на должность главы Госканцелярии

Новости Латвии 12:40

Новости Латвии 0 комментариев

Если президент Эдгар Ринкевич провозгласит поправки к закону о государственной гражданской службе, премьер-министр Андрис Кулбергс надеется найти подходящего кандидата на должность директора Государственной канцелярии из числа уже работающих в госуправлении, сообщила агентству ЛЕТА консультант по коммуникации главы правительства Элина Шверна.

Если президент Эдгар Ринкевич провозгласит поправки к закону о государственной гражданской службе, премьер-министр Андрис Кулбергс надеется найти подходящего кандидата на должность директора Государственной канцелярии из числа уже работающих в госуправлении, сообщила агентству ЛЕТА консультант по коммуникации главы правительства Элина Шверна.

Читать

«Мир через силу»: Миериня выступила на парламентском саммите НАТО

Новости Латвии 12:39

Новости Латвии 0 комментариев

Сильное и единое НАТО сейчас важнее, чем когда-либо, заявила спикер Сейма Дайга Миериня, обращаясь к своим коллегам на парламентском саммите НАТО в Стамбуле.

Сильное и единое НАТО сейчас важнее, чем когда-либо, заявила спикер Сейма Дайга Миериня, обращаясь к своим коллегам на парламентском саммите НАТО в Стамбуле.

Читать

Шуваев, Лаце, Расима — «Прогрессивные» назвали лидеров списка на выборы

Важно 12:36

Важно 0 комментариев

Лидерами списка кандидатов политической партии «Прогрессивные» на выборах в 15-й Сейм станут Андрис Шуваев, Агнесе Лаце, Лейла Расима, Андрис Спрудс и Атис Швинка, — об этом в понедельник на мероприятии партии сообщил Шуваев.

Лидерами списка кандидатов политической партии «Прогрессивные» на выборах в 15-й Сейм станут Андрис Шуваев, Агнесе Лаце, Лейла Расима, Андрис Спрудс и Атис Швинка, — об этом в понедельник на мероприятии партии сообщил Шуваев.

Читать

Их уже почти перестали искать: отец и сын провели под завалами четыре дня и выжили

Всюду жизнь 12:23

Всюду жизнь 0 комментариев

Когда после сильных землетрясений в Венесуэле шансы найти выживших начали стремительно уменьшаться, спасатели услышали то, на что уже почти никто не рассчитывал.

Когда после сильных землетрясений в Венесуэле шансы найти выживших начали стремительно уменьшаться, спасатели услышали то, на что уже почти никто не рассчитывал.

Читать

Рискнет? Росликов заявил, что будет баллотироваться в Сейм

Важно 12:21

Важно 0 комментариев

Председатель партии "Стабильности!" Светлана Чулкова выступила с заявлением - уехавший в Белоруссию Алексей Росликов планирует баллотироваться на предстоящий выборах в Сейм.

Председатель партии "Стабильности!" Светлана Чулкова выступила с заявлением - уехавший в Белоруссию Алексей Росликов планирует баллотироваться на предстоящий выборах в Сейм.

Читать