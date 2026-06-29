Букингемский дворец отреставрируют за огромные деньги — но короли там жить не хотят

Но есть неожиданный поворот: жить там, похоже, никто особенно не собирается.

Король Карл и королева Камилла, по данным британских и немецких СМИ, не планируют переезжать во дворец после окончания работ. Для официальных приемов, аудиенций, государственных визитов и церемоний здание останется главным центром монархии. Но как дом — нет.

Источник во дворце утверждает, что Карлу никогда особенно не нравилась эта резиденция. Он чувствует себя лучше за городом, а в Лондоне предпочитает Кларенс-хаус.

И это не только история нынешнего короля. Принц Уильям, который однажды унаследует престол, тоже не спешит представлять себя постоянным жильцом Букингемского дворца. Он уже дал понять, что хочет остаться с женой и детьми в Форест-Лодж в Виндзоре.

Получается почти сказочная картина наоборот: дворец есть, корона есть, церемонии есть. А жить королям удобнее в другом месте.