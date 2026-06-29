«Поёт не ноты, а правду»: Лайма ждет на фестиваль финалиста «Евровидения»

Michał Szpak сегодня одна из самых узнаваемых вокальных индивидуальностей польской музыки, финалист «Евровидения-2016», представивший Польшу в Стокгольме с песней Color of Your Life и занявший восьмое место, уверенно вписав своё имя в международную сцену.

Ещё до Евровидения он занял второе место в первом польском сезоне X-Factor (2011), а его дебютный альбом Byle być sobą (2015), посвящённый рано ушедшей матери, разошёлся двойным платиновым тиражом и стал одной из значимых поп-пластинок десятилетия.

Второй альбом Dreamer (2018) дебютировал на первой строке польского чарта продаж, а выпущенный в 2023 году Nadwiślański mrok - эклектичная работа, объединившая рок, индастриал и электронику, - обозначил смелый художественный поворот и обретение творческой независимости от привычных рамок индустрии.

За последние годы Шпак закрепился и как одна из самых заметных вокальных авторитетов Польши: он только что завершил шестой сезон в кресле наставника телешоу The Voice of Poland («Голос Польши»), и из его вокальной команды в разные годы вышли несколько ведущих польских исполнителей, в том числе Krystian Ochman, представивший Польшу на Евровидении 2022.

Параллельно артист последовательно отстаивает ясную гражданскую позицию - в концертных программах поднимает экологические темы и призывает к сохранению редких видов, а в 2022 году, в ответ на полномасштабную войну России в Украине, посвятил сингл Halo wodospad всем, кому музыка способна подарить хотя бы краткий момент света.

Сегодня артист активно гастролирует с программой Live Session - в особом формате, в котором его голос звучит во всём своём диапазоне в сопровождении первоклассных музыкантов, превращая каждое выступление в подлинное событие.

Michał из тех редких артистов, что поют не ноты, а правду. Его голос несёт ровно то, что он чувствует в эту минуту, и зал ловит это в ту же секунду. Мы с большим теплом ждём его обратно в «Дзинтари». - Лайма Вайкуле

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala пройдёт с 24 по 26 июля в концертном зале «Дзинтари». Партнёры фестиваля: Юрмальская городская дума, BMW Latvija, Inchcape Motors Latvia, Dzintars, LIDO, VENDEN.