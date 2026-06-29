Десятки нелегальных мигрантов пойманы в выходные на латвийско-белорусской границе

Всего в этом году от незаконного пересечения государственной границы удержан 6641 человек.

Правительство до 30 июня этого года продлило режим усиленной охраны на границе с Беларусью. Он введен из-за направляемого Беларусью потока нелегальных мигрантов. Режим усиленного контроля установлен в Лудзе и волостях Лудзенского края, в Краславе и волостях края, в Аугшдаугавском крае, в Даугавпилсе и в Каунатской волости Резекненского края.

В прошлом году ГПО предотвратила 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы.

