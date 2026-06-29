Кто-то получил выигрыш до меня: как пытались замять скандал с лотерейными билетами

Мужчина рассказал программе, что хотел купить два билетика моментальной лотереи «Latvijas loto» — «Юбилейной лотереи», но в итоге решил взять все три оставшихся на заправке лотерейных билета. Приехав домой он достал билеты, чтобы посмотреть - выиграл ли что-нибудь:

«Я начал скрести первые билеты. Показалось, что что-то подозрительное, но я не обратил внимания. На первом билете выигрыша не было, я начал скрести второй. Когда я почти всё уже соскрёб, заметил, что код безопасности уже был соскоблен. Взял третий билет, на котором ещё ничего не скрёб, и увидел то же самое — кто-то до меня уже соскрёб код безопасности.

Вооружившись всеми тремя билетами, Каспарс вернулся на заправочную станцию, где выяснил, что за неделю до его покупки по одному из билетов уже был выплачен выигрыш.

Мужчина считает, что какой-то сотрудник заправки соскрёб коды безопасности на всех трёх билетах и проверил наличие выигрыша. После этого билеты без стеснения продали ему. Каспарс решил так это не оставить и начал борьбу за справедливость.

На следующий день он получил звонок от руководителя заправочной станции «Viada»:

«Они рассказывали, что якобы были какие-то бракованные моментальные лотереи „Latvijas loto“. Я попросил показать другие бракованные, но они этого сделать не смогли. Сказали, что их уже отправили. Я позвонил в „Latvijas loto“, где мне сообщили, что никаких бракованных билетов нет и они об этом слышат впервые. „Viada“ изначально предлагала мне 3 билета моментальной лотереи, потом уже четыре. Когда узнали, что я обратился в „Bez Tabu“, предложили уже 400 евро, четыре билета моментальной лотереи, а также компенсацию за топливо. Они сказали, что мне нужно добиться отмены сюжета в „Bea Tabu“», - рассказывает Каспарс.

Никто из представителей «Viada» не пожелал объяснить ситуацию на камеру, однако они прислали письменный ответ:

«В нашем распоряжении нет информации, которая подтверждала бы, что билеты были проданы с уже соскобленными QR-кодами — это не подтверждают ни видеозаписи, ни объяснения продавца. Однако, учитывая, что по одному из билетов выигрыш был выплачен за 7 дней до его покупки, есть основания считать претензию клиента обоснованной. „Viada“ относится к этому случаю серьёзно и тщательно его изучает. После получения претензии клиента начата проверка, которая продолжается».

Маркетинговый директор «Latvijas loto» Айга Розиня подтвердила, что бракованные моментальные лотерейные билеты не распространялись. Последний подобный случай, как у Каспарса, был зафиксирован более пяти лет назад, когда так действовала одна недобросовестная продавщица.

Продавцов билетов специально обучают, а в системе «Latvijas loto» можно увидеть, когда, кто и где выплатил выигрыш.

«Что-то подобное было пять лет назад, когда имела место недобросовестная деятельность продавщицы. В наших мерах безопасности, предусмотренных при изготовлении и продаже лотерейных билетов, учтено, чтобы это ни на одном этапе не осталось незамеченным. Мы потребуем объяснений у компании», - заявила Розиня.

По факту произошедшего Каспарс также обратился с заявлением в Государственную полицию.