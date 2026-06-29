«Мир через силу»: Миериня выступила на парламентском саммите НАТО

Как сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма, Миериня сказала, что возможности НАТО в области противовоздушной и особенно противодронной обороны укрепляются, но необходимо делать больше и принимать решения быстрее.

"В рамках миссии "Восточный страж" мы призываем союзников разместить средства противовоздушной обороны и самолеты на авиабазе в Лиелварде", - сказала Миериня. Необходимо также учитывать опыт Украины и интегрировать наиболее успешные решения не только в оборонную промышленность отдельных союзников, но и в планирование потенциала НАТО.

Спикер Сейма напомнила, что, поддерживая Украину сегодня, мы отдаляем потенциального агрессора от провокаций завтра. "Подход "Мир через силу" - это самый эффективный способ положить конец этой ужасной войне справедливым и прочным миром", - сказала Миериня.

Для обсуждения более тесного сотрудничества в экономике и вопросах безопасности спикер Сейма встретилась в Стамбуле с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Стороны подчеркнули, что у Латвии и Турции хорошее сотрудничество между парламентами обеих стран. Спикер Сейма также поблагодарила Турцию за ее вклад в укрепление безопасности восточного фланга НАТО. Латвия ценит компетенцию Турции в области беспилотников, отмечают в парламенте.

Спикер Сейма также встретилась с председателем парламента Люксембурга Клодом Визелером, чтобы обсудить сотрудничество в области космических технологий. Латвийские предприятия предлагают высококачественные решения в области телекоммуникаций и цифровой инфраструктуры, которые важны и для люксембургских операторов.

В ходе визита спикер Сейма также планирует посетить оборонно-технологическую компанию "Baykar Technologies". Эта компания разрабатывает одни из самых современных в мире технологических систем в области беспилотных летательных аппаратов.

В преддверии саммита НАТО в Анкаре Парламентская ассамблея НАТО 28 и 29 июня проводит в Стамбуле свой третий парламентский саммит, который собирает глав парламентов со всего альянса