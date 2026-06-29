Вылетевший из Риги в Малагу самолет сел в Мадриде: у трапа уже ждала полиция

По словам одной из пассажирок, на борту находилось много семей с детьми, включая младенцев. Еще до взлета в самолет поднялись мужчина и женщина с пакетами из магазинов, в которых, как утверждается, находился алкоголь. Они начали распивать спиртное до вылета и продолжили употреблять его уже во время полета.

Экипаж несколько раз делал паре замечания, однако это не помогло. После очередной ссоры стюарды решили рассадить мужчину и женщину по разным местам, но спустя некоторое время пассажирка вернулась к своему спутнику.

Как рассказала очевидец, позже мужчина начал грубо вести себя по отношению к членам экипажа, оскорбил одну из бортпроводниц и не реагировал на требования соблюдать порядок. Женщина тем временем свободно перемещалась по салону, мешая работе экипажа.

Ситуация накалилась еще сильнее после того, как один из пассажиров попытался успокоить дебошира. В салоне возникло напряжение, маленькие дети проснулись и заплакали, а некоторые пассажиры начали снимать происходящее на телефоны. По словам очевидца, экипаж просил воздержаться от видеосъемки.

Незадолго до посадки мужчина заявил, что у него пропал пиджак, в котором якобы находилось около 2000 евро, и обвинил в исчезновении вещей авиакомпанию.

Первоначально пассажиры решили, что самолет уже идет на снижение перед посадкой в Малаге, однако вскоре пилот сообщил об экстренной посадке в Мадриде. После приземления на борт поднялись сотрудники испанской полиции, которые задержали мужчину. Его спутница, по словам пассажирки, добровольно покинула самолет вместе с ним. Когда пару вывели из салона, остальные пассажиры встретили это аплодисментами.

Однако на этом задержка не закончилась. Самолет оставался в Мадриде еще около двух часов, пока полиция и экипаж искали зарегистрированный багаж задержанных пассажиров. Все это время люди находились в салоне с выключенной системой кондиционирования. Из-за жары и усталости многие дети плакали.

В конечном итоге рейс прибыл в Малагу около трех часов ночи — примерно на три с половиной часа позже запланированного времени.