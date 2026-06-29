«Латыши, не зовите своих ровесников оккупантами»: Точс заступился за русских

"Латыши, не зовите своих ровесников оккупантами. Большая часть из них здесь родилась и ни один человек ничего не может оккупировать фактом своего рождения. Я напомню, что для третьей части жителей Латвии родной язык - русский. К сожалению дискуссии вокруг Рижского театра им. Чехова зашли так далеко, что людей снова стали называть оккупантами", - заявляет Точс.

Он отмечает, что находится на стороне тех, кто защищает право русского театра делать афиши на русском языке. В конце концов Рига полна надписями на иностранных языках. Почему же русскому театру не позволено писать афиши на русском?

"Эта очень нечестная игра снова подняла вокруг театра ажиотаж, чем занимается правительство, чем занимается Пунтулис, которого не хочется называть министром культуры, потому что то, что он делает, в высшей степени бескультурно, он фактически дискридитирует латышский народ, потому что я не вижу, чтобы латыши, которых я наблюдаю вокруг себя, поносили бы русский театр, хотели бы срывать с него надписи на русском", - говорит Точс.

И предлагает латышам подумать, что чувствует рожденный в Латвии русский, когда его у себя дома называют оккупантом.

"Я, например, родился в 1970 году, а моя мама родилась в 1942 году. Так что люди моего возраста, даже их мамы родились уже после оккупации. Так как человек может отвечать за 40-е годы, когда даже его мама ещё не родилась?", - рассуждает Точс.