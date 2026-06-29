Побиты с Турцией горшки: Израиль признал геноцид армян в годы Первой мировой

Правительство Израиля единогласно признало геноцидом массовые убийства армян в Османской иперии во время Первой мировой войны. Инициатива была выдвинута министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром и в воскресенье принята членами кабинета.

В записи в X Саар поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за поддержку в этом вопросе и заявил, что Израиль "исполнил нравственный долг, признав историческую правду и отвергнув попытки ее отрицания".

"Армянский геноцид до сих пор является объектом институционализированной кампании по его отрицанию и преуменьшению, включая манипулятивное переписывание истории, прежде всего со стороны турецкого правительства, - заявил Саар на заседании кабинета, согласно пресс-релизу его ведомства. - Я считаю, что пришло время Израилю как еврейскому государству официально занять эту позицию".



Под "геноцидом армян" подразумевается систематическое уничтожение и депортация армян, проживавших в Османской империи, с весны 1915 года по осень 1916-го. По оценке Мемориального музея Холокоста США, тогда погибли от 664 тысяч до 1,2 миллиона армян.

Эти события признаны "геноцидом" в 34 странах, а также в Евросоюзе и Совете Европы. В число признавших геноцид стран входят США, Франция, Германия, Италия и Россия.

Официальная Анкара отвергает призывы признать массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.

Решение Израиля признать эти события геноцидом принято на фоне ухудшающихся отношений с Турцией, которые остаются напряженными с начала войны в Газе в октябре 2023 года. Но решение израильского правительства получит силу лишь после ратификации Кнессетом.

Турция в воскресенье резко осудила Израиль за признание массовые убийства армян в годы Первой мировой войны "геноцидом". Анкара заявила, что это решение носит политический характер и призвано отвлечь внимание от действий самого Израиля.

В заявлении турецкого МИДа говорится, что израильские власти, которые, по мнению Турции, угнетают палестинцев и проходят разбирательство в Международном суде ООН по обвинению в геноциде жителей Газы, пытаются скрыть собственные преступления, используя тему событий 1915 года.

Отношения между двумя странами ухудшились после начала войны в Газе, последовавшей за нападениями ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Президент Реджеп Тайип Эрдоган, активно поддерживающий палестинцев, неоднократно обвинял Израиль в терроризме.

МИД Турции подчеркнул, что Анкара намерена продолжать добиваться прекращения, как она считает, экспансионистской и дестабилизирующей политики Израиля в регионе.