Врачи сделали неожиданное открытие: многие пожилые люди могут всю жизнь не знать о своей особенности

Специалисты всё чаще говорят о пожилых людях, которые прожили большую часть жизни, не зная, что могут находиться в спектре аутизма или иметь синдром дефицита внимания и гиперактивности. По оценкам исследователей, подавляющее большинство аутичных людей старше 60 лет так и не получили диагноза.

Причина во многом историческая. Когда нынешние пенсионеры были детьми, о нейроразнообразии почти не говорили. Человека могли считать замкнутым, раздражительным, слишком упрямым, рассеянным или просто «не таким, как все». Многие годами учились приспосабливаться: заранее продумывали разговоры, избегали шумных мест, цеплялись за распорядок дня и старались не показывать, как сильно устают от обычных социальных ситуаций.

С возрастом такая маскировка может давать сбой. Работа заканчивается, привычная структура дня исчезает, круг общения меняется, здоровье становится менее предсказуемым. Для человека, который всю жизнь держался на рутине и контроле, это может оказаться тяжёлым ударом. Эксперты отмечают, что именно в пожилом возрасте особенности иногда становятся заметнее: человек выглядит более тревожным, жёстким, чувствительным к шуму, переменам и большим семейным встречам.

Но специалисты предупреждают: дело не в том, что кто-то любит каждое утро покупать одну и ту же газету или сидеть на одном месте за столом. Важен не сам ритуал, а то, что происходит, когда он нарушается. Если закрытие привычного магазина, перестановка мебели или неожиданная поездка вызывают сильный стресс, это уже повод внимательнее посмотреть на ситуацию.

Ещё один важный признак — усталость от общения. Пожилой человек может любить семью, но тяжело переносить шумные праздники, несколько разговоров одновременно, громкую музыку или неожиданных гостей. После таких встреч ему может требоваться много времени, чтобы прийти в себя. Снаружи это легко принять за нелюбезность или капризность. На деле человек может просто перегружаться.

С СДВГ история может выглядеть иначе. Тут на первый план выходят забывчивость, трудности с концентрацией, проблемы с организацией, ощущение «тумана в голове». Некоторые люди, особенно если раньше таких проблем не замечали или не называли их правильно, начинают бояться, что это начало деменции. Врачи советуют не гадать, а обсуждать такие симптомы со специалистами.

Отдельная сложность в том, что за десятилетия человеку могли поставить другие диагнозы: тревожность, депрессию, обсессивно-компульсивные проявления. Эксперты отмечают, что у многих поздно диагностированных людей остаётся ощущение, будто прежние объяснения всё равно не складывались в цельную картину. Диагноз в пожилом возрасте иногда помогает наконец понять собственную жизнь и старые конфликты.

Для семьи это тоже может многое изменить. То, что раньше воспринималось как холодность, странность или упрямство, начинает выглядеть иначе. Близкие могут понять, почему человек избегал встреч, раздражался от шума, не любил сюрпризы или болезненно реагировал на перемены. Некоторые семьи после этого, наоборот, становятся ближе.

Специалисты советуют говорить об этом очень осторожно. Не стоит внезапно объявлять пожилому родителю: «Кажется, у тебя аутизм». Лучше начинать с конкретных вещей: например, заметить, что человеку тяжело в шумной обстановке, предложить беруши или спросить, как он сам переносит большие семейные события. Иногда полезнее не навешивать ярлык, а сначала облегчить жизнь.

При этом диагноз может быть полезен даже после 60, 70 или 80 лет. Он не отменяет прожитую жизнь, но может дать человеку право перестать постоянно притворяться удобным для окружающих. А родственникам — шанс перестать объяснять всё «характером» и начать учитывать реальные потребности близкого.

И всё же поддержка не обязана ждать официальной бумаги. Если человеку спокойнее с предсказуемым распорядком, его можно уважать. Если он плохо переносит шум, можно не заставлять его сидеть в центре семейного застолья. Если ему проще понимать прямые фразы, лучше говорить ясно, без намёков и давления.

Иногда самое важное открытие звучит очень просто: пожилой человек не «становится странным». Возможно, он просто больше не может скрывать то, что скрывал всю жизнь.