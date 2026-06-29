Латвия вместе с Украиной построит завод по производству БПЛА

Латвия совместно с Украиной построит завод по производству беспилотников в Латгальском регионе у восточной границы страны. Власти в Риге сделают все возможное для скорейшего создания совместного предприятия, сообщил журналистам в субботу, 27 июня, после внеочередного заседания правительства на военной базе Лузнава в Резекненском крае премьер-министр Андрис Кулбергс.

По его словам, представители региона, граничащего с Россией и Беларусью, называют вопрос безопасности наиболее важным для Латгалии, которая без обеспечения безопасности будет сталкиваться со спадом в сфере туризма и других отраслях.

Латвия хочет выйти на уровень Украины в защите от БПЛА

Уже в июле или августе на границе с Россией и Беларусью будет развернута система противодействия беспилотникам, что позволит не задействовать авиацию при каждой угрозе, исходящей от дронов, указал Кулбергс. По его словам, целью является выйти к концу года на уровень Украины, обороняющейся от полномасштабного вторжения РФ, в области защиты от дронов.

Завод по производству БПЛА будет построен в рамках межгосударственного оборонного соглашения, заключенного в начале июня с Киевом. Договор о всестороннем сотрудничестве в сфере обороны предусматривает, что Украина будет передавать Латвии опыт защиты воздушного пространства от атак беспилотников и экспертные знания, прежде всего в области беспилотных систем и противовоздушной обороны.

"Речь идет о конкретных мерах по укреплению нашей совместной обороны и совместного производства, и, что важно, это также означает, что украинский опыт и знания помогут укрепить потенциал наших партнеров", - написал президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X.