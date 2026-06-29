США и Иран договорились прекратить взаимные удары

По данным Axios, 30 июня стороны планируют встретиться в столице Катара Дохе, чтобы обсудить вопросы по Ормузскому проливу.

Накануне США и Иран вновь обменялись ударами. Центральное командование Вооруженных сил США отчиталось, что нанесло удары по военным целям после того, как иранские силы применили ударный беспилотник и поразили танкер под флагом Панамы в Ормузском проливе. Трамп заявил, что Иран в очередной раз нарушил соглашение о прекращении огня. Иран, в свою очередь, нанес удар по по американским военным объектам в Кувейте и в Бахрейне

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Он подразумевает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, на 60 дней и начало переговоров о полном прекращении войны, а также открытие Ормузского пролива. С тех пор произошло уже несколько инцидентов с ударами беспилотников по судам в Ормузском проливе.