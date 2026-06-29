Свою публикацию она назвала «Позитивный языковой опыт, или как я была латышской националисткой» и рассказала о курьезной ситуации, произошедшей во время покупок в одном из магазинов Rimi.

По словам Наталии, она давно предпочитает пользоваться латышским языком на сайтах государственных учреждений, банков и других организаций, поскольку считает информацию на государственном языке более точной. Кроме того, ей проще печатать латиницей, чем кириллицей.

Во время оплаты покупок ей понадобилась помощь сотрудника магазина. Так как платеж нужно было разделить между банковской и подарочной картами, женщина обратилась к работнику по имени Нормунд на латышском языке.

Однако после того как кассовый терминал считал ее карту лояльности Rimi, на экране появилось приветствие на русском языке: «Здравствуйте, Natālija!». Увидев это, сотрудник автоматически перешел на русский.

Тогда, как рассказывает Наталия, она неожиданно для самой себя сказала по-латышски: «Как мне надоело, что он разговаривает со мной по-русски» («Kā man apnika, ka viņš ar mani runā krieviski»). После этих слов Нормунд так же спокойно вернулся к общению на латышском языке, а сама женщина, по ее признанию, едва сдерживала смех, осознав комичность ситуации.

В завершение своей публикации рижанка отметила, что считает язык прежде всего инструментом общения. По ее мнению, повседневная жизнь людей значительно отличается от политических лозунгов, а взаимное уважение и здравый смысл помогают сохранять комфортное общение независимо от родного языка собеседников.