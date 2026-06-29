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Кому семечко? Банк Латвии выпустит коллекцию золотых монет

Редакция PRESS 29 июня, 2026 14:15

Новости Латвии 0 комментариев

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Банк Латвии в четверг, 2 июля, выпустит новый набор коллекционных золотых монет под названием «Золотые семена». В один комплект входят пять одинаковых золотых монет в форме семян, упакованных в единую капсулу.

Каждая монета имеет форму семечка. На лицевой стороне (аверсе) изображена эта характерная форма, а на оборотной (реверсе) в верхней части полукругом размещена надпись «LATVIJA», в нижней — «3 EURO», а по центру горизонтально указан год эмиссии — «2026».

Общий тираж набора ограничен 2500 комплектами.

Вес одной монеты составляет всего 0,4 грамма, а весь комплект из пяти монет весит 2 грамма. Размер каждой монеты — 7 × 3,25 мм. Автором графического дизайна стал Артурс Аналтс.

Приобрести набор можно будет с 2 июля с 12:00 на сайте e-monetas.lv. Цена одного комплекта — 425 евро. Лимит на одного покупателя — два комплекта.

Монеты отчеканены на Литовском монетном дворе (Lietuvos monetu kalykla).

Коллекционные монеты имеют статус законного средства платежа только в стране-эмитенте. Хотя формально они являются деньгами, по своей сути это прежде всего произведения искусства. Такие монеты чеканятся из золота, серебра и других драгоценных металлов в особо высоком качестве. В отличие от обычных оборотных монет, коллекционные предназначены не для расчётов, а для коллекционирования, подарков и в качестве сувениров. Именно поэтому их рыночная цена значительно превышает номинальную стоимость.

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