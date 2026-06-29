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Палуба с пулеметами: гражданский танкер России впервые замечен с боевым вооружением (1)

Редакция PRESS 29 июня, 2026 15:36

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В мае эстонские пограничники зафиксировали случай, когда российский танкер со сжиженным природным газом был вооружен пулеметами, сообщает эстонская газета Eesti Ekspress.

В середине мая патрульный самолет эстонской пограничной службы сфотографировал в Финском заливе принадлежащий концерну «Газпром» танкер «Маршал Василевский», который играет важную роль в снабжении Калининградской области природным газом. На снимках видно, что по обе стороны капитанского мостика установлены два крупнокалиберных пулемета «Корд» российского производства. Рядом с ними размещены мешки с песком, предназначенные для защиты огневых позиций.

Пулемет «Корд» калибра 12,7 мм способен производить до десяти выстрелов в секунду и поражать цели на расстоянии до двух километров. По данным издания, это первый известный случай, когда российское гражданское судно оснащено подобным вооружением.

В распоряжение центра расследовательской журналистики «Досье» также попали списки пассажиров танкера «Маршал Василевский». Они свидетельствуют, что с августа 2025 года в каждом рейсе на борту находятся от восьми до двенадцати сотрудников ФСБ, а также военнослужащих Росгвардии или российской армии.

Регазификационный танкер «Маршал Василевский» регулярно доставляет сжиженный природный газ из порта Усть-Луга в Ленинградской области в Калининградскую область. Сейчас регион получает почти весь газ по трубопроводу через Белоруссию и Литву, однако в случае прекращения транзита через Литву именно этот танкер должен стать основным средством снабжения эксклава.

Действующий договор между «Газпромом» и литовским оператором газотранспортной системы Amber Grid о транзите российского газа в Калининград через территорию Литвы действует до 31 декабря 2030 года.

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