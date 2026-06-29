Грязь и антисанитария: черешню для рижан фасовали на нелегальном складе

В PVD пояснили, что проверка была проведена после получения информации о возможной работе предприятия с продуктами питания без необходимой регистрации.

Инспекторы установили, что, хотя у Topfruit зарегистрирован склад на улице Гайзиня, фактически компания работала на складе на улице Сникерес, который был закрыт по решению PVD еще два года назад.

Во время проверки выяснилось, что в помещениях, не соответствующих санитарным требованиям, фасовали черешню, создавая риск загрязнения продукции.

PVD также выявила многочисленные нарушения: грязные помещения и оборудование, отсутствие горячей воды как в производственных помещениях, так и в санитарных узлах. Из-за этого сотрудники не могли соблюдать необходимые требования личной гигиены. Кроме того, работники не прошли обязательные медицинские осмотры.

Во время проверки были обнаружены ящики с черешней без маркировки, позволяющей установить происхождение продукции. Ведомство запретило реализацию трех тонн черешни.

За невыполнение законных требований должностных лиц и нарушение санитарных норм PVD возбудила административное производство.

В торговых сетях Rimi Latvia, Lidl Latvija и Maxima Latvija агентству LETA сообщили, что не сотрудничают с компанией Topfruit.

PVD является государственным учреждением, находящимся в ведении Министерства земледелия, и осуществляет государственный контроль в сфере обращения пищевых продуктов и ветеринарии.

По данным Firmas.lv, в 2025 году оборот Topfruit составил 3,805 млн евро, что на 35,8% больше, чем годом ранее. При этом компания завершила год с убытком 167 016 евро, тогда как годом ранее получила прибыль.

Компания зарегистрирована в 2014 году. Ее уставный капитал составляет 2800 евро, а владельцами в равных долях являются Андрей Парамонов и Игорь Виноградов. Основной вид деятельности предприятия — оптовая торговля фруктами и овощами.