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Как научить ребёнка читать летом: 5 проверенных книг

Книжный клуб Редакция PRESS 29 июня, 2026 16:55

Книжный клуб

Почему важно читать с детьми на каникулах

Летние каникулы - идеальное время для развития навыков чтения у детей. По данным исследования РАО (2025), регулярное чтение во время каникул помогает сохранить и улучшить грамотность на 30% по сравнению с детьми, которые не читают летом. Это особенно важно для русскоязычных детей за границей, где меньше возможностей для практики русского языка.

Совет для родителей: выбирайте книги, которые соответствуют интересам ребёнка. Лучше читать по 15-20 минут ежедневно, чем заставлять читать часами раз в неделю.

Ребёнок читает книги летом: как научить ребёнка читать

5 книг для обучения чтению

  1. «Букварь» - Надежда Жукова. Классический учебник для первого знакомства с буквами и слогами. Подходит для детей 4-6 лет.
  2. «Читаем после букваря» - Татьяна Шклярова. Продолжение обучения с простыми текстами и упражнениями. Для детей 6-7 лет.
  3. «Летние задания по чтению» - Ольга Узорова. Тетрадь с короткими рассказами и заданиями. Возраст 7-9 лет.
  4. «Чтение с увлечением» - Елена Нефёдова. Сборник весёлых историй с крупным шрифтом. Для начинающих читателей.
  5. «Сказки для чтения перед сном» - сборник. Короткие сказки с иллюстрациями для вечернего чтения. Подходит для всех возрастов.

Совет эксперта: что почитать по этой теме

«Летнее чтение должно быть лёгким и радостным. Выбирайте книги с короткими главами, крупным шрифтом и яркими картинками - это мотивирует ребёнка.» - Людмила Петрановская, психолог, из интервью «Мелу» (2024).

Что почитать на эту тему:

  • «Как любить ребёнка» - Януш Корчак. О важности уважения к детским интересам.
  • «После трёх уже поздно» - Масару Ибука. О раннем развитии детей.

Кому подойдёт эта книга: родителям, которые хотят сделать процесс обучения чтению приятным для ребёнка.

Ребёнок читает книгу летом: обучение чтению по проверенным книгам для детей

Как выбрать книгу по возрасту

Возраст Тип книги Пример
4-5 лет Буквари, книги с крупными буквами «Букварь» Н. Жуковой
6-7 лет Короткие рассказы, стихи «Читаем после букваря» Т. Шкляровой
8-10 лет Повести, сказки, познавательные книги «Летние задания по чтению» О. Узоровой

Где купить русские книги за границей

На azon.market вы найдёте большой выбор детской литературы на русском языке с доставкой по Европе, США и Канаде. Удобно заказывать сразу несколько книг - так вы соберёте домашнюю библиотеку для ребёнка.

Частые вопросы

Сколько времени нужно читать с ребёнком летом?
Достаточно 15-30 минут в день. Главное - регулярность и удовольствие от процесса.

Как мотивировать ребёнка читать на каникулах?
Выбирайте книги по интересам, читайте вместе, обсуждайте прочитанное.

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