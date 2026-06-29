Как научить ребёнка читать летом: 5 проверенных книг Книжный клуб Редакция PRESS 29 июня, 2026 16:55 Книжный клуб

Почему важно читать с детьми на каникулах

Летние каникулы - идеальное время для развития навыков чтения у детей. По данным исследования РАО (2025), регулярное чтение во время каникул помогает сохранить и улучшить грамотность на 30% по сравнению с детьми, которые не читают летом. Это особенно важно для русскоязычных детей за границей, где меньше возможностей для практики русского языка.

Совет для родителей: выбирайте книги, которые соответствуют интересам ребёнка. Лучше читать по 15-20 минут ежедневно, чем заставлять читать часами раз в неделю.

Ребёнок читает книги летом: как научить ребёнка читать

5 книг для обучения чтению

«Букварь» - Надежда Жукова. Классический учебник для первого знакомства с буквами и слогами. Подходит для детей 4-6 лет. «Читаем после букваря» - Татьяна Шклярова. Продолжение обучения с простыми текстами и упражнениями. Для детей 6-7 лет. «Летние задания по чтению» - Ольга Узорова. Тетрадь с короткими рассказами и заданиями. Возраст 7-9 лет. «Чтение с увлечением» - Елена Нефёдова. Сборник весёлых историй с крупным шрифтом. Для начинающих читателей. «Сказки для чтения перед сном» - сборник. Короткие сказки с иллюстрациями для вечернего чтения. Подходит для всех возрастов.

Совет эксперта: что почитать по этой теме «Летнее чтение должно быть лёгким и радостным. Выбирайте книги с короткими главами, крупным шрифтом и яркими картинками - это мотивирует ребёнка.» - Людмила Петрановская, психолог, из интервью «Мелу» (2024). Что почитать на эту тему: «Как любить ребёнка» - Януш Корчак. О важности уважения к детским интересам.

«После трёх уже поздно» - Масару Ибука. О раннем развитии детей. Кому подойдёт эта книга: родителям, которые хотят сделать процесс обучения чтению приятным для ребёнка.

Ребёнок читает книгу летом: обучение чтению по проверенным книгам для детей

Как выбрать книгу по возрасту

Возраст Тип книги Пример 4-5 лет Буквари, книги с крупными буквами «Букварь» Н. Жуковой 6-7 лет Короткие рассказы, стихи «Читаем после букваря» Т. Шкляровой 8-10 лет Повести, сказки, познавательные книги «Летние задания по чтению» О. Узоровой

Где купить русские книги за границей

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Частые вопросы

Сколько времени нужно читать с ребёнком летом?

Достаточно 15-30 минут в день. Главное - регулярность и удовольствие от процесса.

Как мотивировать ребёнка читать на каникулах?

Выбирайте книги по интересам, читайте вместе, обсуждайте прочитанное.