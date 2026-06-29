Телескоп Webb заглянул в небо розовой планеты и нашёл там солёные облака

Речь идёт о GJ 504 b, загадочном мире примерно в 57 световых годах от Земли. Его открыли ещё в 2013 году, но долгое время учёные не могли как следует изучить его атмосферу. Планета слишком тусклая и холодная для обычных наблюдений с Земли.

Теперь за дело взялся космический телескоп James Webb. И он увидел то, что раньше оставалось скрытым: в атмосфере этого далёкого мира есть водяной пар, метан, углекислый газ, аммиак и, самое неожиданное, облака из солей.

Учёные подозревали, что такие облака могут существовать в атмосферах холодных планетоподобных объектов, но прямых подтверждений раньше не хватало. Теперь «Розовая планета» стала одним из первых примеров, где эта экзотическая химия проявилась в данных наблюдений.

Сама GJ 504 b тоже не совсем обычная планета. Её масса примерно в 25 раз больше массы Юпитера. Из-за этого астрономы до сих пор спорят, что перед ними: гигантская планета или объект на границе с коричневым карликом.

Температура там около 290 градусов Цельсия. Для человека это звучит как адская жара, но по меркам напрямую наблюдаемых экзопланет это очень холодный мир. Многие такие объекты раскалены до тысячи градусов и выше.

Есть и ещё одна странность. GJ 504 b может быть очень старой: по оценкам, ей от 2,5 до 4 млрд лет. Учёные считают, что именно возраст помогает объяснить её относительную «прохладу». Гигантские планеты рождаются горячими, а потом миллиарды лет медленно остывают.

Чтобы понять состав атмосферы, Webb собрал слабый свет планеты и разложил его на спектр. Это похоже на космическую химическую экспертизу: разные вещества оставляют в свете свои следы.

Сначала модели не сходились. Атмосфера выглядела так, будто её невозможно объяснить физически. Но когда исследователи добавили в расчёты облака, картина внезапно стала логичной. Лучше всего подошли именно соляные облака.

Они, по всей видимости, скрывают более глубокие слои атмосферы и меняют свет, который доходит до телескопа. Благодаря этому учёные смогли объяснить странные сигналы, которые раньше не укладывались в привычные схемы.

Теперь эта находка поможет изучать другие холодные и тусклые миры. Астрономы считают, что в атмосферах далёких планет могут скрываться такие явления, которые на Земле звучат почти сказочно: не просто облака, а облака из соли.

И где-то в 57 световых годах от нас этот розовый мир продолжает кружить вокруг своей звезды под небом, которое оказалось куда страннее, чем ожидали.