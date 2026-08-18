Нет воздуха, нет вещества, нет атомов — значит, свет должен просто лететь через него и ни с чем не взаимодействовать.
Но квантовая физика давно утверждает: всё сложнее.
Ещё почти 90 лет назад физики предсказали, что в очень сильном магнитном поле даже вакуум может начать вести себя немного похоже на прозрачный материал и влиять на проходящий через него свет.
Проверить это на Земле почти невозможно. Для такого эффекта нужно магнитное поле, которое во много миллионов раз сильнее всего, что человек способен создать в лаборатории.
Поэтому учёные нашли такую лабораторию в космосе.
Они наблюдали магнетар 1E 1547.0-5408 — остаток звезды с чудовищно сильным магнитным полем, примерно в триллион раз мощнее земного.
Исследователи изучали рентгеновский свет, приходящий от магнетара, и обнаружили необычную картину его поляризации.
Проще говоря, свет вёл себя так, будто на его пути находилось не совсем пустое пространство.
Именно такого поведения физики ожидали от эффекта, который называется вакуумным двулучепреломлением.
Смысл здесь довольно удивительный.
В обычном прозрачном веществе свет может менять своё поведение потому, что взаимодействует с его частицами. Но вокруг магнетара практически вакуум.
Получается, что на свет может воздействовать сама квантовая структура пустого пространства.
Пока учёные говорят осторожно. Им нужны дополнительные наблюдения и расчёты, чтобы убедиться, что необычный сигнал нельзя объяснить другими процессами вокруг звезды.
Но если результат подтвердится, это станет одним из самых убедительных свидетельств идеи, которую физики обсуждают с 1930-х годов.
И тогда выражение «там ничего нет» придётся воспринимать с большой осторожностью.
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