Проверить это на Земле почти невозможно. Для такого эффекта нужно магнитное поле, которое во много миллионов раз сильнее всего, что человек способен создать в лаборатории.

Поэтому учёные нашли такую лабораторию в космосе.

Они наблюдали магнетар 1E 1547.0-5408 — остаток звезды с чудовищно сильным магнитным полем, примерно в триллион раз мощнее земного.