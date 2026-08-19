Для начала XX века это выглядело почти недопустимо. Тогда считалось, что Вселенная в целом статична и существует примерно в одном и том же виде.

Чтобы сохранить привычную картину, Эйнштейн добавил в свои уравнения специальный член, который получил название космологической постоянной.

Грубо говоря, она должна была противодействовать притяжению материи и не позволять Вселенной схлопнуться.