В 1917 году Эйнштейн попытался применить общую теорию относительности ко всей Вселенной сразу.
И тут возникла проблема.
Его собственные уравнения показывали, что Вселенная не обязана быть неподвижной. Она должна либо расширяться, либо сжиматься.
Для начала XX века это выглядело почти недопустимо. Тогда считалось, что Вселенная в целом статична и существует примерно в одном и том же виде.
Чтобы сохранить привычную картину, Эйнштейн добавил в свои уравнения специальный член, который получил название космологической постоянной.
Грубо говоря, она должна была противодействовать притяжению материи и не позволять Вселенной схлопнуться.
Но затем выяснилось, что Вселенная всё-таки расширяется.
После работ Александра Фридмана и наблюдений Эдвина Хаббла необходимость в искусственной «подпорке» исчезла. Эйнштейн отказался от космологической постоянной и позже называл её своей величайшей ошибкой.
Казалось бы, история закончилась.
Но в 1998 году астрономы обнаружили нечто куда более странное.
Они ожидали увидеть, что расширение Вселенной постепенно замедляется под действием гравитации.
Вместо этого оказалось, что она расширяется всё быстрее.
То есть космос ведёт себя так, словно в нём действует какая-то сила, расталкивающая пространство.
И тут учёным снова понадобилась та самая идея, которую Эйнштейн когда-то выбросил.
Космологическая постоянная вернулась в уравнения уже как один из способов описания тёмной энергии, которая сегодня считается главным объяснением ускоренного расширения Вселенной.
Теперь буква Lambda входит в название современной стандартной космологической модели LCDM.
Получается почти идеальная научная насмешка: идея, которую Эйнштейн ввёл, чтобы спасти неправильную картину неподвижной Вселенной, позже стала важнейшей частью модели Вселенной расширяющейся.
Но есть ещё одна деталь.
Даже эта модель, несмотря на огромный успех, может оказаться неполной. Современные наблюдения всё чаще заставляют космологов проверять, действительно ли тёмная энергия ведёт себя как абсолютно постоянная величина.
Так что история космологической постоянной, возможно, ещё не закончилась.
И «величайшая ошибка» Эйнштейна рискует оказаться не последней ошибкой в этой истории.
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