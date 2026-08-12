Исследователи рассчитали, что некоторые достаточно компактные объекты могли пережить такой переход. Среди возможных космических «ископаемых» оказались и чёрные дыры, возникшие ещё во время предыдущей, сжимающейся фазы Вселенной.

Если они действительно существуют, гипотеза неожиданно затрагивает ещё одну огромную загадку. Древние чёрные дыры могут составлять значительную часть тёмной материи, существование которой учёные пока определяют главным образом по её гравитационному воздействию. В некоторых вариантах модели такими объектами можно объяснить даже всю тёмную материю.