В ней Большой взрыв не является абсолютным началом всего. До расширения могла существовать предыдущая фаза Вселенной, которая, наоборот, сжималась. Достигнув чрезвычайно высокой плотности, она не превратилась в бесконечную сингулярность, а совершила своеобразный «отскок» и начала расширяться.
Исследователи рассчитали, что некоторые достаточно компактные объекты могли пережить такой переход. Среди возможных космических «ископаемых» оказались и чёрные дыры, возникшие ещё во время предыдущей, сжимающейся фазы Вселенной.
Если они действительно существуют, гипотеза неожиданно затрагивает ещё одну огромную загадку. Древние чёрные дыры могут составлять значительную часть тёмной материи, существование которой учёные пока определяют главным образом по её гравитационному воздействию. В некоторых вариантах модели такими объектами можно объяснить даже всю тёмную материю.
Есть и ещё одна интрига. Телескоп James Webb обнаруживает в очень молодой Вселенной неожиданно массивные объекты, в том числе кандидатов в быстро растущие чёрные дыры. Если часть крупных чёрных дыр существовала уже сразу после космического «отскока», Вселенной действительно не пришлось бы создавать их с нуля за невероятно короткое время.
Пока это именно теоретическая модель, а не доказательство существования мира «до Большого взрыва». Но у гипотезы есть важное преимущество: она допускает проверку. Следы предыдущей фазы учёные предлагают искать в реликтовом излучении и древних гравитационных волнах.
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