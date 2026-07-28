Такие события называют приливным разрушением. Звезда подходит слишком близко к чёрной дыре, и разница в силе притяжения буквально растягивает её на части. Вещество начинает вращаться вокруг чёрной дыры, нагревается до огромной температуры и создаёт вспышку, которую можно увидеть через сотни миллионов световых лет.

Но в этой истории астрономов удивил не только грандиозный аппетит космического хищника.

Обычно сверхмассивные чёрные дыры находятся в центре галактик. Эта же пряталась более чем в 30 000 световых лет от галактического ядра.