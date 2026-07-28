Сначала астрономы увидели лишь необычную вспышку. Она возникла примерно в 750 миллионах световых лет от Земли и становилась всё ярче.
На пике её сияние сравнялось со светом примерно десяти миллиардов Солнц.
Причина оказалась ещё эффектнее. Сверхмассивная чёрная дыра поймала звезду, разорвала её своей гравитацией и начала поглощать раскалённые обломки.
Такие события называют приливным разрушением. Звезда подходит слишком близко к чёрной дыре, и разница в силе притяжения буквально растягивает её на части. Вещество начинает вращаться вокруг чёрной дыры, нагревается до огромной температуры и создаёт вспышку, которую можно увидеть через сотни миллионов световых лет.
Но в этой истории астрономов удивил не только грандиозный аппетит космического хищника.
Обычно сверхмассивные чёрные дыры находятся в центре галактик. Эта же пряталась более чем в 30 000 световых лет от галактического ядра.
За необычное положение её уже назвали сиротой и странницей.
Масса чёрной дыры примерно в миллион раз превышает массу Солнца. До роковой встречи со звездой она оставалась практически невидимой. Чёрные дыры сами не светятся, поэтому обнаружить их можно лишь по воздействию на окружающее вещество.
Необычную вспышку впервые заметили в ноябре 2025 года. Специальный алгоритм искусственного интеллекта отобрал её среди примерно полумиллиона световых событий, которые телескоп регистрирует каждую ночь.
Место вспышки выглядело подозрительно: она находилась слишком далеко от центра галактики. Однако дальнейшие наблюдения показали, что температура источника достигала примерно 30 000 градусов Цельсия, а спектр света соответствовал разрушению звезды.
Учёным пришлось исключить другие возможные объяснения. После объединения данных нескольких обсерваторий сомнений почти не осталось — на окраине галактики действительно находилась огромная чёрная дыра, которая только что съела звезду.
Теперь астрономы пытаются понять, как настолько массивный объект оказался вдали от привычного места.
По одной версии, когда то произошло слияние нескольких галактик. Их центральные чёрные дыры вступили в сложное гравитационное взаимодействие, и самую лёгкую из них выбросило к краю новой галактики.
Есть и другой вариант. Рядом может находиться остаток небольшой галактики, которую постепенно поглощает более крупная. Чёрная дыра могла принадлежать именно ей, а уничтоженная звезда оказалась одной из бывших обитательниц этого космического карлика.
До недавнего времени почти все подобные события искали только в центре галактик. Лишь в 2024 году учёные обнаружили разрушение звезды примерно в 2600 световых годах от галактического ядра.
Новая вспышка произошла более чем в десять раз дальше.
Теперь астрономы собираются внимательнее изучать окраины галактик. Возможно, Вселенная заполнена странствующими чёрными дырами, которые невозможно заметить, пока рядом с ними не окажется особенно неудачливая звезда.
Эта скрывалась сотни миллионов лет. А затем устроила ужин, свет от которого оказался ярче всей галактики.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.