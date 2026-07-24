Но недавно обнаруженный объект категорически отказался вписываться в эту аккуратную схему.
Он находится в системе звезды CD-35 2722 и по массе вполне может считаться планетой. Однако вокруг звезды он не вращается. Планетой в привычном смысле его поэтому тоже не назовёшь.
Вместо этого загадочный мир обращается вокруг коричневого карлика. Так называют небесные тела, которые массивнее планет, но слишком малы, чтобы стать полноценными звёздами.
Сам коричневый карлик при этом вращается вокруг обычной звезды.
Получается настоящий космический хоровод: звезда, вокруг неё почти звезда, а вокруг почти звезды ещё один огромный объект.
За это учёные уже прозвали его третьим лишним в системе.
По своему положению он напоминает луну. Но спутники в нашей Солнечной системе обычно гораздо меньше планет и обращаются именно вокруг них. Новый объект сам достаточно массивен, чтобы претендовать на звание планеты.
Пока астрономы решили использовать осторожное название «экзоспутник».
Найти его удалось не по прямому изображению. Исследователи заметили небольшие колебания коричневого карлика. Такие движения возникают, когда массивный сосед тянет его своей гравитацией во время движения по орбите.
Для наблюдений использовали Очень большой телескоп Европейской южной обсерватории.
Учёные уже обнаружили более 6000 планет за пределами Солнечной системы. Однако ни одну экзолуну до сих пор не удалось окончательно подтвердить. Несколько кандидатов находили и раньше, но доказательств каждый раз оказывалось недостаточно.
Новый объект тоже пока называют лишь первым правдоподобным экзоспутником. Астрономам ещё предстоит проверить его природу и понять, каким образом могла образоваться настолько странная система.
Не исключено, что небесное тело сформировалось как планета, но оказалось на орбите вокруг коричневого карлика. Возможно и другое объяснение: вся система появилась почти как маленькая копия звёздной системы, только один из её участников так и не смог зажечься.
Будущие телескопы позволят искать подобные объекты гораздо точнее. Тогда может выясниться, что космические спутники бывают не только небольшими каменными шарами вроде нашей Луны.
А пока у человечества появился мир, который выглядит как планета, живёт как луна и заставляет астрономов придумывать для него новое имя.
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