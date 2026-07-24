Он находится в системе звезды CD-35 2722 и по массе вполне может считаться планетой. Однако вокруг звезды он не вращается. Планетой в привычном смысле его поэтому тоже не назовёшь.

Вместо этого загадочный мир обращается вокруг коричневого карлика. Так называют небесные тела, которые массивнее планет, но слишком малы, чтобы стать полноценными звёздами.