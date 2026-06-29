Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 29. Июня Завтра: Paulis, Pauls, Pavils, Peteris
Доступность

Один для всего: Рига готова ввести единый билет на все поезда Vivi

© LETA 29 июня, 2026 17:40

Новости Латвии 0 комментариев

 Сегодня комитет по внешнему пространству и мобильности Рижской думы поддержал продление срока действия единого билета на рижский общественный транспорт и поезда до конца года и расширение территории его действия. Вопрос будет рассмотрен на следующем заседании Рижской думы.

Действие единого билета планируется расширить с нынешней зоны А на все пять железнодорожных зон "Vivi" - A, B, C, D и E. Это означает, что в дальнейшем преимуществами единого билета сможет пользоваться значительно более широкий круг пассажиров, что будет способствовать более удобной пересадке между поездом и рижским общественным транспортом.

Как сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы, поправки к пилотному проекту помогут реализовать определенную в плане развития Риги задачу - способствовать сотрудничеству в области мобильности между Ригой и ее окрестностями, в том числе развивать единую систему билетов на общественный транспорт.

Единый билет также позволяет жителям существенно сократить общие расходы на поездку при использовании как поезда, так и рижского общественного транспорта. Например, поездка в зоне А позволит сэкономить один евро.

Единый билет объединяет одну поездку на поезде "Vivi" по выбранному маршруту и один 90-минутный билет для проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях "Rīgas satiksme".

Цена единого билета для зоны А останется неизменной - 2 евро. В свою очередь, при расширении действия билета на остальные зоны его цена составит от 2,80 до 4,30 евро.

На отдельных рейсах дизельных поездов в зависимости от маршрута и типа поезда будет применяться дополнительная плата в соответствии с тарифом, установленным "Vivi".

Изменения планируется ввести с 24 июля.

Единый билет можно будет приобрести только в цифровом виде - на сайте "Vivi" и в мобильном приложении "Vivi Latvija". Билет не продается в железнодорожных кассах или у кондукторов.

Пилотный проект единого билета был запущен в июле 2025 года. В прошлом году им воспользовались более 15 000 пассажиров, а в первом полугодии 2026 года число пользователей единого билета уже превысило 10 000, что подтверждает растущий интерес к этому решению в сфере общественного транспорта.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Палуба с пулеметами: гражданский танкер России впервые замечен с боевым вооружением
Важно

Палуба с пулеметами: гражданский танкер России впервые замечен с боевым вооружением (1)

«Лишила бы родительских прав!» В Риге спасли младенца из раскаленной машины
Важно

«Лишила бы родительских прав!» В Риге спасли младенца из раскаленной машины

«Позитивный языковой опыт, или как я была латышской националисткой»: курьезная история в магазине
Важно

«Позитивный языковой опыт, или как я была латышской националисткой»: курьезная история в магазине (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Масштабная афера с дизельным топливом: задержания в Латвии, Польше и Германии

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе по запросу Европейской прокуратуры (EPPO) в Германии, Польше и Латвии были задержаны 11 человек в рамках расследования деятельности преступной организации, подозреваемой в масштабном мошенничестве с налогом на добавленную стоимость (НДС), связанном с торговлей дизельным топливом. Об этом говорится в сообщении EPPO.

На прошлой неделе по запросу Европейской прокуратуры (EPPO) в Германии, Польше и Латвии были задержаны 11 человек в рамках расследования деятельности преступной организации, подозреваемой в масштабном мошенничестве с налогом на добавленную стоимость (НДС), связанном с торговлей дизельным топливом. Об этом говорится в сообщении EPPO.

Читать
Загрузка

Школы получат передышку? Министерство готово пересмотреть новые правила

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Внедрение новой модели финансирования школ Programma skolā и связанные с ней изменения в оплате труда учителей стали главной темой встречи представителей самоуправлений с министром образования и науки Илзе Индриксоне (Национальное объединение). Самоуправления по-прежнему надеются, что им самим не придется платить зарплаты педагогам в школах с недостаточным числом учеников, а министерство обещало искать гибкие решения, чтобы изменения не так резко ударили по бюджетам самоуправлений.

Внедрение новой модели финансирования школ Programma skolā и связанные с ней изменения в оплате труда учителей стали главной темой встречи представителей самоуправлений с министром образования и науки Илзе Индриксоне (Национальное объединение). Самоуправления по-прежнему надеются, что им самим не придется платить зарплаты педагогам в школах с недостаточным числом учеников, а министерство обещало искать гибкие решения, чтобы изменения не так резко ударили по бюджетам самоуправлений.

Читать

„Боролась, пока меня не спасли“: жительница Риги заявила о нападении двух мигрантов (ДОПОЛНЕНО)

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

В социальной сети Twitter широкое обсуждение вызвала публикация жительницы Латвии по имени Гинта, которая рассказала о неприятном и, по ее словам, пугающем инциденте, произошедшем вечером в центре Риги — в сквере возле Латвийского университета.

В социальной сети Twitter широкое обсуждение вызвала публикация жительницы Латвии по имени Гинта, которая рассказала о неприятном и, по ее словам, пугающем инциденте, произошедшем вечером в центре Риги — в сквере возле Латвийского университета.

Читать

Книги, одежда и игрушки: товары из России, которые первыми запретят в Латвии

Важно 18:09

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Латвии (МИД) разработало поправки к Закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения.

Министерство иностранных дел Латвии (МИД) разработало поправки к Закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения.

Читать

Стрельба на севере Германии: погибли пять человек

Мир 18:04

Мир 0 комментариев

В Штаде к западу от Гамбурга неизвестный преступник открыл стрельбу близ учреждения для детей, погибли пять человек, сообщил представитель полиции. Подозреваемый задержан.

В Штаде к западу от Гамбурга неизвестный преступник открыл стрельбу близ учреждения для детей, погибли пять человек, сообщил представитель полиции. Подозреваемый задержан.

Читать

Без паники! Подозрительные дроны замечены у линий электропередачи: что это?

Важно 17:59

Важно 0 комментариев

С июля предприятие Sadales tīkls начинает сезон регулярного обследования воздушных линий электропередачи. Для этого будут использоваться дроны и вертолеты.

С июля предприятие Sadales tīkls начинает сезон регулярного обследования воздушных линий электропередачи. Для этого будут использоваться дроны и вертолеты.

Читать

Кто-то получил выигрыш до меня: как пытались замять скандал с лотерейными билетами

Выбор редакции 17:54

Выбор редакции 0 комментариев

Каспарс уже много лет покупает различные моментальные лотереи. На этот раз, возвращаясь домой с работы, он остановился на заправочной станции «Viada», чтобы заправить машину и приобрести пару билетов. И каким же было его удивление, когда позже выяснилось, что кто-то уже получил выигрыш с этих билетов до него, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Каспарс уже много лет покупает различные моментальные лотереи. На этот раз, возвращаясь домой с работы, он остановился на заправочной станции «Viada», чтобы заправить машину и приобрести пару билетов. И каким же было его удивление, когда позже выяснилось, что кто-то уже получил выигрыш с этих билетов до него, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать