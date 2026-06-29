Книги, одежда и игрушки: товары из России, которые первыми запретят в Латвии

В настоящее время поправки проходят процедуру согласования. Как сообщила журналистам после заседания правящей коалиции министр иностранных дел Байба Браже, правительство, вероятнее всего, рассмотрит их уже на следующей неделе, а Сейм — на внеочередном заседании 23 июля.

Законопроект предусматривает запрет на импорт в Латвию определенных промышленных товаров как напрямую из России и Беларуси, так и из третьих стран, если эти товары имеют российское или белорусское происхождение.

При этом точный перечень запрещенных товаров не будет закреплен в законе. Его планируется утвердить постановлением Кабинета министров, где товары будут определены по кодам Комбинированной номенклатуры.

Под импортом в понимании законопроекта будет подразумеваться выпуск товаров в свободное обращение, их ввоз для переработки или конечного потребления с целью реализации на рынке. В то же время транзит через территорию Латвии в другие страны Европейского союза (ЕС) ограничиваться не будет.

Законопроект распространяется на промышленные товары, которые до сих пор не подпадали под санкции ЕС, таможенные пошлины или другие торговые ограничения. В пояснительной записке отмечается, что таким образом Латвия дополнит общую политику ЕС, направленную на сокращение экономических связей со странами-агрессорами и ограничение их экспортных доходов.

Среди первых групп товаров, на которые может распространиться запрет, названы книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. В 2025 году импорт этих товаров из России и Белоруссии составил 12,5 млн евро, или 6,5% соответствующего импорта и 0,05% общего объема импорта Латвии.

Цель новых правил — снизить риски для национальной безопасности Латвии и способствовать разрыву экономических связей с Россией и Белоруссией. Авторы законопроекта также называют инициативу инструментом «сигнальной политики», который должен продемонстрировать позицию Латвии и побудить жителей отказаться от товаров из этих стран.

В то же время в пояснительной записке признается, что практический эффект может быть ограниченным, поскольку товары российского и белорусского происхождения могут попадать в Латвию косвенно — через другие страны ЕС после их выпуска в свободное обращение на едином европейском рынке.

Согласно данным пояснительной записки, импорт из России и Белоруссии в Латвию с 2022 года значительно сократился. В 2025 году его объем составил 193 млн евро — на 91% меньше, чем в 2022 году. При этом основную часть оставшегося импорта составляют промышленное сырье и промежуточная продукция, используемые преимущественно в производстве или предназначенные для реэкспорта.

Предполагается, что после вступления новых правил в силу Кабинет министров будет ежегодно оценивать влияние запрета на общественную безопасность и при необходимости принимать решение о его продлении. Законопроект планируется рассмотреть в срочном порядке, чтобы как можно быстрее ограничить экономические связи с государствами-агрессорами.