Масштабная афера с дизельным топливом: задержания в Латвии, Польше и Германии

В Германии и Польше, а также в Болгарии, Чехии, Латвии и Испании было проведено более 100 обысков.

По версии следствия, организаторы схемы с помощью сложной цепочки сделок через несколько компаний распространяли так называемое «дизайнерское топливо» — химически модифицированные продукты, предназначенные для уклонения от уплаты налогов.

Это «дизайнерское топливо» попадало на рынок Германии через Польшу, где декларировалось как смазочное масло. После ввоза в Германию продукцию переоформляли и повторно декларировали уже как дизельное топливо, чтобы избежать уплаты налогов.

Собранные доказательства свидетельствуют, что с середины 2023 года через Польшу в Германию были импортированы крупные партии такой продукции. Чтобы скрыть незаконную схему поставок, первоначальные транспортные документы уничтожались и заменялись фиктивными счетами и товарно-транспортными накладными.

Следствие считает, что схема была тщательно организована и направлена на массовое уклонение от уплаты налогов и НДС. По имеющейся информации, польские посредники организовывали транспортировку и продажу поступавшего из Латвии «дизайнерского топлива», находили покупателей в Германии и оформляли поддельные счета, в которых продукция указывалась как дизельное топливо.

По оценке следствия, с 2023 года общий ущерб Германии и Польше превысил 90 млн евро неуплаченного НДС и более 150 млн евро акцизных налогов.

На прошлой неделе было проведено более 60 обысков в компаниях и частных домах в Германии, почти 40 — в различных регионах Польши, а также несколько обысков в Болгарии, Чехии, Латвии и Испании.

В ходе обысков были арестованы активы, недвижимость, банковские счета, автомобили класса люкс, предметы роскоши, а также наркотики. Общая стоимость изъятого имущества оценивается до 117 млн евро.

Все задержанные подозреваются в мошенничестве с НДС, участии в организованной преступной группе и отмывании денег.

Задача Европейской прокуратуры — расследование, уголовное преследование и передача в суд преступлений, наносящих ущерб финансовым интересам Европейского союза.