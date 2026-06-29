Ford доверился искусственному интеллекту, а потом срочно позвал обратно «седые бороды»

Компания снова наняла около 350 опытных инженеров. Часть из них уже раньше работала в Ford, другие пришли от поставщиков. Внутри компании таких специалистов называют «седыми бородами»: это люди, которые годами видели поломки, ошибки конструкции и слабые места деталей ещё до того, как они превращались в дорогую проблему.

Руководители Ford признали, что ставка на автоматизированные системы контроля качества не дала нужного результата. Один из топ-менеджеров прямо сказал: ошибкой было думать, будто достаточно загрузить в ИИ требования к конструкции, и на выходе получится качественный продукт.

Теперь опытные инженеры снова ищут слабые места до того, как деталь попадёт на завод. Они также обучают молодых сотрудников и помогают перенастраивать ИИ-инструменты.

Ford при этом не отказывается от искусственного интеллекта. Скорее компания выяснила, что в сложном производстве ИИ лучше работает не вместо людей, а рядом с теми, кто десятилетиями понимает металл, детали, допуски и реальные поломки.

По словам руководства, результат уже заметен: расходы на гарантийный ремонт и отзывы автомобилей снизились, а экономический эффект измеряется сотнями миллионов долларов.

Получилась почти идеальная история нашего времени. Машины должны были проверить машины. Но потом людям пришлось объяснять машинам, где они ошибаются.