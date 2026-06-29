«Лишила бы родительских прав!» В Риге спасли младенца из раскаленной машины

«Как прошел мой день? Вызвала полицию! Огромное спасибо Государственной полиции за вашу работу. Будь моя воля — лишила бы таких родителей родительских прав. Сердце разрывается», — поделилась Саманта в социальных сетях. По ее словам, после ее звонка полицейские помогли спасти младенца, которого родители оставили одного спать в автомобиле в экстремальную жару, пока сами, судя по всему, ходили по магазинам.

Государственная полиция поблагодарила Саманту за неравнодушие: «Чужих детей не бывает! В такую жару, оставив ребенка в машине, одним необдуманным решением можно лишиться самого дорогого».

Ее история вызвала широкое обсуждение.

«Об этом столько говорили, и все равно такое происходит… Спасибо вам, ведь чужих детей не бывает», — написала Жанна.

«Бесполезно… Так же, как до сих пор находятся родители, которые даже в такую жару накрывают коляски тканью», — отметила пользовательница под ником «Утренняя Роса».

«Что тут сказать… Даже у глупых людей рождаются дети. Жаль, что малыши страдают из-за беспечности родителей», — считает Иво.

«Хорошо, что вы вмешались! Наверное, они просто не понимают, насколько жарко в машине», — написала Лива.

«Эти коляски, накрытые тряпками… Я просто подошла и попросила снять ткань — ребенок внутри кричал не своим голосом. Сказала, что вызову полицию», — поделилась своим опытом Иоланта.

«Во Франции в этом году именно так погибли несколько детей», — написал Матисс.

Медики Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) сегодня также предупредили, что детская коляска или салон припаркованного непроветриваемого автомобиля могут превратиться в настоящую «теплицу», создавая смертельно опасный риск перегрева для ребенка. Перегрев возможен и в душных, жарких помещениях, где спит ребенок. Медики призывают жителей быть особенно внимательными и ответственными.