Высадили — и забыли? Жители Саласпилса: нужно срочно что-то делать (Видео)

Автор видео задается вопросом, не нужна ли деревьям срочная помощь.
«Этим деревцам не нужно помочь?» — спрашивает женщина, обращая внимание на состояние молодых насаждений.
@elinalapina01
♬ oriģinālā skaņa - Elīna
В социальных сетях появилось видео, снятое в Саласпилсе, которое вызвало обсуждение среди пользователей. На кадрах женщина проезжает по одной из городских улиц, вдоль которой недавно высадили молодые деревья. Из-за сильной жары многие саженцы выглядят увядшими.
Автор видео задается вопросом, не нужна ли деревьям срочная помощь.
«Этим деревцам не нужно помочь?» — спрашивает женщина, обращая внимание на состояние молодых насаждений.
@elinalapina01
♬ oriģinālā skaņa - Elīna
На прошлой неделе по запросу Европейской прокуратуры (EPPO) в Германии, Польше и Латвии были задержаны 11 человек в рамках расследования деятельности преступной организации, подозреваемой в масштабном мошенничестве с налогом на добавленную стоимость (НДС), связанном с торговлей дизельным топливом. Об этом говорится в сообщении EPPO.
На прошлой неделе по запросу Европейской прокуратуры (EPPO) в Германии, Польше и Латвии были задержаны 11 человек в рамках расследования деятельности преступной организации, подозреваемой в масштабном мошенничестве с налогом на добавленную стоимость (НДС), связанном с торговлей дизельным топливом. Об этом говорится в сообщении EPPO.
Внедрение новой модели финансирования школ Programma skolā и связанные с ней изменения в оплате труда учителей стали главной темой встречи представителей самоуправлений с министром образования и науки Илзе Индриксоне (Национальное объединение). Самоуправления по-прежнему надеются, что им самим не придется платить зарплаты педагогам в школах с недостаточным числом учеников, а министерство обещало искать гибкие решения, чтобы изменения не так резко ударили по бюджетам самоуправлений.
Внедрение новой модели финансирования школ Programma skolā и связанные с ней изменения в оплате труда учителей стали главной темой встречи представителей самоуправлений с министром образования и науки Илзе Индриксоне (Национальное объединение). Самоуправления по-прежнему надеются, что им самим не придется платить зарплаты педагогам в школах с недостаточным числом учеников, а министерство обещало искать гибкие решения, чтобы изменения не так резко ударили по бюджетам самоуправлений.
В социальной сети Twitter широкое обсуждение вызвала публикация жительницы Латвии по имени Гинта, которая рассказала о неприятном и, по ее словам, пугающем инциденте, произошедшем вечером в центре Риги — в сквере возле Латвийского университета.
В социальной сети Twitter широкое обсуждение вызвала публикация жительницы Латвии по имени Гинта, которая рассказала о неприятном и, по ее словам, пугающем инциденте, произошедшем вечером в центре Риги — в сквере возле Латвийского университета.
Министерство иностранных дел Латвии (МИД) разработало поправки к Закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения.
Министерство иностранных дел Латвии (МИД) разработало поправки к Закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения.
В Штаде к западу от Гамбурга неизвестный преступник открыл стрельбу близ учреждения для детей, погибли пять человек, сообщил представитель полиции. Подозреваемый задержан.
В Штаде к западу от Гамбурга неизвестный преступник открыл стрельбу близ учреждения для детей, погибли пять человек, сообщил представитель полиции. Подозреваемый задержан.
С июля предприятие Sadales tīkls начинает сезон регулярного обследования воздушных линий электропередачи. Для этого будут использоваться дроны и вертолеты.
С июля предприятие Sadales tīkls начинает сезон регулярного обследования воздушных линий электропередачи. Для этого будут использоваться дроны и вертолеты.
Каспарс уже много лет покупает различные моментальные лотереи. На этот раз, возвращаясь домой с работы, он остановился на заправочной станции «Viada», чтобы заправить машину и приобрести пару билетов. И каким же было его удивление, когда позже выяснилось, что кто-то уже получил выигрыш с этих билетов до него, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.
Каспарс уже много лет покупает различные моментальные лотереи. На этот раз, возвращаясь домой с работы, он остановился на заправочной станции «Viada», чтобы заправить машину и приобрести пару билетов. И каким же было его удивление, когда позже выяснилось, что кто-то уже получил выигрыш с этих билетов до него, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.