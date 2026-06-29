Высадили — и забыли? Жители Саласпилса: нужно срочно что-то делать (Видео)

Каспарс уже много лет покупает различные моментальные лотереи. На этот раз, возвращаясь домой с работы, он остановился на заправочной станции «Viada», чтобы заправить машину и приобрести пару билетов. И каким же было его удивление, когда позже выяснилось, что кто-то уже получил выигрыш с этих билетов до него, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.