Школы получат передышку? Министерство готово пересмотреть новые правила

В ожидании нового учебного года самоуправления активно занимались оптимизацией школьных сетей: им самим придется частично или полностью платить зарплаты педагогам в недоукомплектованных классах, если учеников окажется меньше установленной нормы. Часть самоуправлений по различным соображениям решила в следующем учебном году самостоятельно финансировать зарплаты учителей в ряде школ.

В их числе, например, Баусский край, отложивший реорганизацию шести школ — в следующем году на зарплаты учителей краю может потребоваться почти полмиллиона евро.

Заместитель председателя думы Бауского края Линда Абу Мери («Новое Единство») после ежегодных переговоров Союза самоуправлений с Министерством образования и науки выразила надежду на то, что условия финансирования школ на следующий учебный год еще могут измениться:

«Мы подготовили письмо министерству — скорее всего, отправим его сегодня — с разъяснением и просьбой сохранить 100-процентное государственное финансирование этих школ. Мы очень надеемся, что ответственные чиновники министерства действительно вникнут в суть этих вопросов. Ни для кого не секрет, что мы не согласны со всей этой классификацией DEGURBA по степени урбанизации, примененной к нашим школам. В ряде случаев она просто несправедлива — не соответствует реальному положению дел».

Например, от Бауски требуется такая же наполняемость классов, как от Марупе в Рижском регионе.

Министр обещает гибкие решения

На встрече в понедельник Индриксоне дала самоуправлениям определенную надежду на то, что требования к наполняемости классов могут быть смягчены — с учетом расстояний между школами и других обстоятельств. Возможны и изменения в самой системе DEGURBA, по которой рассчитывается, каким должен быть размер классов в каждой школе, пояснила министр:

«Поэтому нужно смотреть комплексно. Мы договорились, что будем искать гибкие решения для этого переходного периода — чтобы не возникало ситуации, когда из-за одного-двух недостающих учеников в классе или в группе классов полная ответственность за обеспечение учебного процесса и оплату труда педагогов перекладывается на самоуправления».

Сейчас, даже если в классе средней школы не хватает одного ученика, самоуправления обязаны полностью финансировать зарплаты педагогов по соответствующей группе классов.

И самоуправления, и Индриксоне считают это несоразмерным.

Председатель Союза самоуправлений Латвии Гинтс Каминскис выразил надежду, что концептуальные договоренности, достигнутые в понедельник, останутся в силе и после выборов в Сейм, и после формирования нового правительства.

Будет внесена ясность по учебным материалам и действиям школ в условиях угрозы

Самоуправления также обеспокоены возможным сокращением государственного финансирования на закупку учебных пособий — с 35 до 28 евро на одного ученика, как предусмотрено многолетним бюджетным планом. На переговорах по бюджету следующего года самоуправления и министерство выступят с единой позицией: финансирование учебных пособий должно быть сохранено не ниже нынешнего уровня.

Министр Индриксоне заявила, что поднимет этот вопрос на бюджетных переговорах:

«Мы также договорились, что для самоуправлений это так же важно, как для нас — как для министерства, — вернуть это финансирование, восполнить дефицит, фактически заложенный в многолетнем бюджете. Определенно нужно тщательно оценить качество и доступность учебных пособий, соблюдая баланс между цифровыми и аналоговыми материалами. Книги и рабочие тетради в начальных классах для нас очень, очень важны, качество учебных пособий, на мой взгляд, тоже нужно повышать. И у нас есть предложения и решения, как добиться от издательств лучшего результата».

Важным вопросом на переговорах стала и готовность школ к действиям в кризисных ситуациях с обеспечением непрерывности образовательного процесса. До сентября предстоит уточнить порядок дистанционного и комбинированного обучения, а также оценить, есть ли все необходимое оборудование для дистанционной учебы.

Кроме того, в августе для школ запланированы учения по подготовке к действиям в чрезвычайных ситуациях, сообщила министр.