Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 29. Июня Завтра: Paulis, Pauls, Pavils, Peteris
Доступность

Школы получат передышку? Министерство готово пересмотреть новые правила

© Lsm.lv 29 июня, 2026 18:31

Важно 0 комментариев

Внедрение новой модели финансирования школ Programma skolā и связанные с ней изменения в оплате труда учителей стали главной темой встречи представителей самоуправлений с министром образования и науки Илзе Индриксоне (Национальное объединение). Самоуправления по-прежнему надеются, что им самим не придется платить зарплаты педагогам в школах с недостаточным числом учеников, а министерство обещало искать гибкие решения, чтобы изменения не так резко ударили по бюджетам самоуправлений.

В ожидании нового учебного года самоуправления активно занимались оптимизацией школьных сетей: им самим придется частично или полностью платить зарплаты педагогам в недоукомплектованных классах, если учеников окажется меньше установленной нормы. Часть самоуправлений по различным соображениям решила в следующем учебном году самостоятельно финансировать зарплаты учителей в ряде школ.

В их числе, например, Баусский край, отложивший реорганизацию шести школ — в следующем году на зарплаты учителей краю может потребоваться почти полмиллиона евро.

Заместитель председателя думы Бауского края Линда Абу Мери («Новое Единство») после ежегодных переговоров Союза самоуправлений с Министерством образования и науки выразила надежду на то, что условия финансирования школ на следующий учебный год еще могут измениться:

«Мы подготовили письмо министерству — скорее всего, отправим его сегодня — с разъяснением и просьбой сохранить 100-процентное государственное финансирование этих школ. Мы очень надеемся, что ответственные чиновники министерства действительно вникнут в суть этих вопросов. Ни для кого не секрет, что мы не согласны со всей этой классификацией DEGURBA по степени урбанизации, примененной к нашим школам. В ряде случаев она просто несправедлива — не соответствует реальному положению дел».

Например, от Бауски требуется такая же наполняемость классов, как от Марупе в Рижском регионе.

Министр обещает гибкие решения
На встрече в понедельник Индриксоне дала самоуправлениям определенную надежду на то, что требования к наполняемости классов могут быть смягчены — с учетом расстояний между школами и других обстоятельств. Возможны и изменения в самой системе DEGURBA, по которой рассчитывается, каким должен быть размер классов в каждой школе, пояснила министр:

«Поэтому нужно смотреть комплексно. Мы договорились, что будем искать гибкие решения для этого переходного периода — чтобы не возникало ситуации, когда из-за одного-двух недостающих учеников в классе или в группе классов полная ответственность за обеспечение учебного процесса и оплату труда педагогов перекладывается на самоуправления».

Сейчас, даже если в классе средней школы не хватает одного ученика, самоуправления обязаны полностью финансировать зарплаты педагогов по соответствующей группе классов.

И самоуправления, и Индриксоне считают это несоразмерным.

Председатель Союза самоуправлений Латвии Гинтс Каминскис выразил надежду, что концептуальные договоренности, достигнутые в понедельник, останутся в силе и после выборов в Сейм, и после формирования нового правительства.

Будет внесена ясность по учебным материалам и действиям школ в условиях угрозы
Самоуправления также обеспокоены возможным сокращением государственного финансирования на закупку учебных пособий — с 35 до 28 евро на одного ученика, как предусмотрено многолетним бюджетным планом. На переговорах по бюджету следующего года самоуправления и министерство выступят с единой позицией: финансирование учебных пособий должно быть сохранено не ниже нынешнего уровня.

Министр Индриксоне заявила, что поднимет этот вопрос на бюджетных переговорах:

«Мы также договорились, что для самоуправлений это так же важно, как для нас — как для министерства, — вернуть это финансирование, восполнить дефицит, фактически заложенный в многолетнем бюджете. Определенно нужно тщательно оценить качество и доступность учебных пособий, соблюдая баланс между цифровыми и аналоговыми материалами. Книги и рабочие тетради в начальных классах для нас очень, очень важны, качество учебных пособий, на мой взгляд, тоже нужно повышать. И у нас есть предложения и решения, как добиться от издательств лучшего результата».

Важным вопросом на переговорах стала и готовность школ к действиям в кризисных ситуациях с обеспечением непрерывности образовательного процесса. До сентября предстоит уточнить порядок дистанционного и комбинированного обучения, а также оценить, есть ли все необходимое оборудование для дистанционной учебы.

Кроме того, в августе для школ запланированы учения по подготовке к действиям в чрезвычайных ситуациях, сообщила министр.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Палуба с пулеметами: гражданский танкер России впервые замечен с боевым вооружением
Важно

Палуба с пулеметами: гражданский танкер России впервые замечен с боевым вооружением (1)

«Позитивный языковой опыт, или как я была латышской националисткой»: курьезная история в магазине
Важно

«Позитивный языковой опыт, или как я была латышской националисткой»: курьезная история в магазине (2)

«Точно отравился грибами?» Вейнберга: смерть врагов Путина уже не удивляет
Важно

«Точно отравился грибами?» Вейнберга: смерть врагов Путина уже не удивляет

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Масштабная афера с дизельным топливом: задержания в Латвии, Польше и Германии

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе по запросу Европейской прокуратуры (EPPO) в Германии, Польше и Латвии были задержаны 11 человек в рамках расследования деятельности преступной организации, подозреваемой в масштабном мошенничестве с налогом на добавленную стоимость (НДС), связанном с торговлей дизельным топливом. Об этом говорится в сообщении EPPO.

На прошлой неделе по запросу Европейской прокуратуры (EPPO) в Германии, Польше и Латвии были задержаны 11 человек в рамках расследования деятельности преступной организации, подозреваемой в масштабном мошенничестве с налогом на добавленную стоимость (НДС), связанном с торговлей дизельным топливом. Об этом говорится в сообщении EPPO.

Читать

„Боролась, пока меня не спасли“: жительница Риги заявила о нападении двух мигрантов (ДОПОЛНЕНО)

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

В социальной сети Twitter широкое обсуждение вызвала публикация жительницы Латвии по имени Гинта, которая рассказала о неприятном и, по ее словам, пугающем инциденте, произошедшем вечером в центре Риги — в сквере возле Латвийского университета.

В социальной сети Twitter широкое обсуждение вызвала публикация жительницы Латвии по имени Гинта, которая рассказала о неприятном и, по ее словам, пугающем инциденте, произошедшем вечером в центре Риги — в сквере возле Латвийского университета.

Читать

Книги, одежда и игрушки: товары из России, которые первыми запретят в Латвии

Важно 18:09

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Латвии (МИД) разработало поправки к Закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения.

Министерство иностранных дел Латвии (МИД) разработало поправки к Закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения.

Читать

Стрельба на севере Германии: погибли пять человек

Мир 18:04

Мир 0 комментариев

В Штаде к западу от Гамбурга неизвестный преступник открыл стрельбу близ учреждения для детей, погибли пять человек, сообщил представитель полиции. Подозреваемый задержан.

В Штаде к западу от Гамбурга неизвестный преступник открыл стрельбу близ учреждения для детей, погибли пять человек, сообщил представитель полиции. Подозреваемый задержан.

Читать

Без паники! Подозрительные дроны замечены у линий электропередачи: что это?

Важно 17:59

Важно 0 комментариев

С июля предприятие Sadales tīkls начинает сезон регулярного обследования воздушных линий электропередачи. Для этого будут использоваться дроны и вертолеты.

С июля предприятие Sadales tīkls начинает сезон регулярного обследования воздушных линий электропередачи. Для этого будут использоваться дроны и вертолеты.

Читать

Кто-то получил выигрыш до меня: как пытались замять скандал с лотерейными билетами

Выбор редакции 17:54

Выбор редакции 0 комментариев

Каспарс уже много лет покупает различные моментальные лотереи. На этот раз, возвращаясь домой с работы, он остановился на заправочной станции «Viada», чтобы заправить машину и приобрести пару билетов. И каким же было его удивление, когда позже выяснилось, что кто-то уже получил выигрыш с этих билетов до него, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Каспарс уже много лет покупает различные моментальные лотереи. На этот раз, возвращаясь домой с работы, он остановился на заправочной станции «Viada», чтобы заправить машину и приобрести пару билетов. И каким же было его удивление, когда позже выяснилось, что кто-то уже получил выигрыш с этих билетов до него, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать