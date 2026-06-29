Стрельба на севере Германии: погибли пять человек

В нижнесаксонском городе Штаде в 40 км к западу от Гамбурга неизвестный преступник в понедельник, 29 июня, открыл огонь, погибли пять человек. Подозреваемый задержан, пишут агентства dpa и AFP со ссылкой на представителя полиции.

Стрельба произошла вблизи учреждения для детей и молодежи в центре города, указывает dpa. Возможные мотивы преступника и обстоятельства инцидента выясняются.

Местная полиция через мессенджер WhatsApp оповестила о проведении "масштабной полицейской операции" в районе улицы Данкерсштрассе. Местных жителей призвали покинуть район проведения операции. Население города Штаде составляет около 50 000 человек; он расположен к западу от Гамбурга.