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Без рабов Римской империи могло бы просто не существовать: историки призвали по-новому взглянуть на древний мир

Редакция PRESS 29 июня, 2026 16:38

Наука 0 комментариев

Когда мы представляем Древний Рим, перед глазами возникают Колизей, акведуки, роскошные виллы, легионеры и триумфальные арки. Но историки всё чаще напоминают: за этим величием стояли миллионы людей, чьи имена почти не сохранились.

По мнению современных исследователей, рабство было не просто одной из сторон жизни Римской империи. Оно стало её фундаментом.

Во время каждого крупного завоевания тысячи людей превращались в собственность победителей. После захвата городов мужчин, женщин и детей продавали работорговцам, сопровождавшим римскую армию. Сам Юлий Цезарь после покорения Галлии хвастался, что обратил в рабство около миллиона человек. Историки считают, что в некоторые периоды до трети населения империи находилось в рабском положении.

Именно эти люди строили то, чем сегодня восхищаются миллионы туристов. Они добывали мрамор в каменоломнях, работали в шахтах, вручную изготавливали миллионы кирпичей и черепицы, возводили храмы, театры, мосты и знаменитые римские дороги.

Но этим всё не ограничивалось. После окончания строительства кто-то должен был поддерживать огромную империю в рабочем состоянии. Рабы обслуживали храмы, ремонтировали акведуки, следили за фонтанами, переписывали документы, работали в архивах и библиотеках, помогали чиновникам вести перепись населения и собирать налоги. Фактически государственная машина тоже во многом держалась на их труде.

Даже в домах богатых римлян существовала целая система профессий. Одни ухаживали за детьми, другие открывали двери гостям, третьи готовили еду, шили одежду, вели хозяйство или сопровождали хозяев. В крупных особняках могли одновременно жить сотни рабов, обслуживавших всего несколько свободных людей.

Особенно тяжёлой считалась работа в рудниках. Исторические документы рассказывают о людях, закованных в цепи, избитых и обречённых проводить жизнь под землёй. Многие не доживали даже до зрелого возраста. Дети тоже работали. Археологи находят надгробия мальчиков и девочек, умерших совсем юными после нескольких лет тяжёлого труда.

По современным представлениям трудно представить, насколько привычным было рабство для самих римлян. Оно сопровождало человека буквально повсюду. Рабы мололи зерно, пекли хлеб, продавали товары, убирали улицы, строили здания, обслуживали бани и мастерские. Для большинства жителей империи такая система казалась естественной частью жизни.

При этом некоторые рабы всё же получали свободу. Они могли заслужить её долгой службой или выкупить себя. Для многих освобождение становилось настоящим вторым рождением. На сохранившихся надгробиях бывшие рабы подробно рассказывали о своей жизни после освобождения, но почти никогда не вспоминали годы, проведённые в неволе. Один из них даже перечислил все должности, которые успел занять уже свободным человеком, словно именно тогда для него началась настоящая жизнь.

Историки считают, что именно за величественными руинами Древнего Рима часто теряется главное. Империя оставила после себя дороги, амфитеатры и памятники, но построили их люди, чьи судьбы редко попадают в учебники истории.

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